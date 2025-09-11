Călin Georgescu rămâne sub control judiciar. Decizia este definitivă

Călin Georgescu rămâne sub control judiciar, după ce, joi, Tribunalul Bucureşti i-a respins contestaţia. Decizia instanţei este definitivă.

În 1 septembrie, la ieşirea din sediul Judecătoriei Sectorului 1, Călin Georgescu a declarat că menţinerea controlului judiciar pentru încă 60 de zile şi obligaţia de a se prezenta săptămânal la poliţie este „un abuz total împotriva legii”.

Georgescu se află sub control judiciar din 26 februarie, când Parchetul General l-a pus sub acuzare pentru instigare la tentativă la comiterea de acțiuni împotriva ordinii constituționale, comunicare de informații false, propagandă legionară și fals în declarații., potrivit news.ro.

Ulterior, procurorii Parchetului General au creat două dosare separate. Dosarul privind propaganda legionară a fost trimis în judecată pe 2 iulie. Detalii, aici. În celălalt dosar, procurorii au schimbat acuzațiile aduse lui Călin Georgescu în complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Pentru primul dosar, cel legat de propaganda legionară, Georgescu riscă până la 3 ani de închisoare. Pentru al doilea dosar, dacă va fi găsit vinovat, Georgescu riscă până la 13 ani de închisoare.

