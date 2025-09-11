24 C
Craiova
joi, 11 septembrie, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăActualitateCălin Georgescu rămâne sub control judiciar. Decizia este definitivă

Călin Georgescu rămâne sub control judiciar. Decizia este definitivă

De Magda Dragu
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar. Decizia este definitivă
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar. Decizia este definitivă

Călin Georgescu rămâne sub control judiciar, după ce, joi, Tribunalul Bucureşti i-a respins contestaţia. Decizia instanţei este definitivă.

În 1 septembrie, la ieşirea din sediul Judecătoriei Sectorului 1, Călin Georgescu a declarat că menţinerea controlului judiciar pentru încă 60 de zile şi obligaţia de a se prezenta  săptămânal la poliţie este „un abuz total împotriva legii”. 

Georgescu se află sub control judiciar din 26 februarie, când Parchetul General l-a pus sub acuzare pentru instigare la tentativă la comiterea de acțiuni împotriva ordinii constituționale, comunicare de informații false, propagandă legionară și fals în declarații., potrivit news.ro.

Ulterior, procurorii Parchetului General au creat două dosare separate. Dosarul privind propaganda legionară a fost trimis în judecată pe 2 iulie. Detalii, aici. În celălalt dosar, procurorii au schimbat acuzațiile aduse lui Călin Georgescu în complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Pentru primul dosar, cel legat de propaganda legionară, Georgescu riscă până la 3 ani de închisoare. Pentru al doilea dosar, dacă va fi găsit vinovat, Georgescu riscă până la 13 ani de închisoare.

Citește şi: A fost clonat site-ul MAI pentru buletine electronice

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA