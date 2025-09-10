Preşedintele Poloniei spune că, pe lângă Ucraina, „Putin e pregătit să atace și alte țări”

Karol Nawrocki, președintele Poloniei, a ajuns la Helsinki, marți, pentru o vizită bilaterală cu președintele finlandez, Alexander Stubb. Cei doi șefi de stat au discutat despre problema amenințării ruse de la graniță și despre războiul din Ucraina.

La conferința de presă comună ulterioară discuției între cei doi, Nawrocki a spus că Vladimir Putin „e pregătit să atace și alte țări pe lângă Ucraina”.

Și Stubb și Nawrocki au relații excelente cu Donald Trump, acesta din urmă fiind chiar susținut intens de administrația americană în timpul campaniei, iar Nawrocki a mers la Washington înainte de a fi ales președinte, potrivit antena3.ro.

Polonia „nu are încredere în șeful de la Kremlin”

Nawrocki a spus că înțelege cât de mare este amenințarea lui Putin și a spus că Polonia „nu are încredere în șeful de la Kremlin”.

La rândul său, liderul finlandez a spus că trebuie pusă mai multă presiune pe Rusia, pentru ca aceasta să-și oprească războiul în Ucraina.

Declarațiile ferme anti-Putin ale președintelui polonez sunt surprinzătoare mai ales pentru că acesta s-a arătat până acum un sceptic față de ajutorul oferit Ucrainei, întrerupând mai multe demersuri ale statului polonez în beneficiul țării invadate.

Citeşte şi: 21 de administratori speciali de la societăţi de stat au plecat acasă. Aveau salariu şi de 30.000 de lei