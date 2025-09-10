O profesoară şi o elevă, rănite într-un atac la un liceu din Franța

O profesoară şi o elevă au fost rănite, miercuri după-amiază, într-un liceu cu specializare horticolă din Antibes, în sud-estul Franţei, într-un atac cu cuţitul. Atacatorul, un fost elev al liceului, cunoscut cu probleme psihice, a fost reţinut.

Profesoara de engleză în vârstă de 52 de ani a fost înjunghiată de trei ori și grav rănită, dar viața ei nu este în pericol O elevă de 16 ani a fost rănită ușor.

Autorul atacului, un fost elev al școlii, a fost arestat.

„A fost imobilizat datorită curajului directorului”, care „i-a vorbit în timp ce era înarmat”, potrivit primarului din Antibes, Jean Leonetti, citat de Nice-Matin.

În vârstă de 18 ani, acesta fusese deja acuzat și plasat în detenție în aprilie 2024 pentru „participare la o asociere criminală în vederea pregătirii unei infracțiuni, în acest caz omor, și apologia publică a unei infracțiuni”, potrivit informațiilor de la franceinfo. Conform primelor elemente ale anchetei, atacatorul are un profil apropiat de extrema dreaptă și a fost spitalizat în trecut pentru tulburări psihiatrice.

Violența, în creștere în Franța

„Mulţumim poliţiştilor, naţionali şi locali, precum şi pompierilor pentru intervenţia lor rapidă şi angajamentul exemplar în această situaţie extrem de tensionată, simbol al creşterii tragice a violenţei în ţara noastră”, a declarat, de asemenea, pe X deputatul circumscripţiei, Eric Pauget.

Liceul Vert d’Azur are 450 de elevi şi oferă formări în domenii profesionale, generale sau tehnologice, în meserii legate de horticultură (amenajare peisagistică, alimentaţie, mediu etc).

Contactat de AFP, Ministerul Educaţiei Naţionale nu a comentat imediat. În Franţa, liceele agricole depind de Ministerul Agriculturii.

Atacuri în colegii și școli din Franța, în ultimele luni

Mai multe colegii sau licee din Franţa au fost afectate în ultimele luni de atacuri cu cuţitul. Săptămâna trecută, un profesor a fost rănit uşor de unul dintre colegii săi care i-a aplicat două lovituri de cuţit în timpul unei altercaţii în cancelaria unui liceu din Martigues (sud-est).

În iunie, un elev de 14 ani a ucis o supraveghetoare, de asemenea cu cuţitul, la Nogent (nord-est). Iar în aprilie, un licean a ucis o adolescentă de 15 ani şi a rănit alte trei persoane într-un liceu din Nantes (vest).

