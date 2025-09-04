Ministrul Bogdan Ivan va prezenta în CSAT problema securității energetice a României

Bogdan Ivan, ministrul Energiei, vrea să prezinte problema securității energetice a României într-o ședință a Consiliului de Apărare a Țării, în condițiile în care prețurile la energie au explodat și afectează mai multe domenii economice importante.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat joi, 4 septembrie, despre situația facturilor din energie, că a avut o discuție scurtă și aplicată cu președintele Nicușor Dan, pe această temă și urmează să-i prezinte un material mai detaliat și să-l transmită ulterior atât către Guvern, cât și către CSAT, potrivit ziare.com.

”Am avut o discuție scurtă și aplicată cu domnul președinte pe această temă. Urmează să-i prezint un material mai detaliat și urmează să-l transmit atât către Guvernul României, cât și către Consiliul Suprem de Apărare a Țării”, a spus ministrul Energiei, Bogdan Ivan, după ședința de Guvern.

Problematica energiei electrice, a securității energetice a României, impact asupra bugetului fiecărui român

Ivan a precizat că, în momentul de față, conform Constituției, problematica energiei electrice, a securității energetice a României, are impact atât social, asupra bugetului fiecărui român, cât și economic, asupra întregii societăți, în contextul în care ponderea prețului energiei în toate industriile este în jur de 10%.

Ministrul a explicat că, dacă în 2019 ponderea prețului energiei în orice produs din toată lumea europeană, și inclusiv România, era de aproximativ 2-3%, astăzi se situează în jurul cifrei de 10%, fără a pune în calcul industriile energointensive.

