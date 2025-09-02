17.3 C
Craiova
marți, 2 septembrie, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăActualitateAtac rusesc în Ucraina, la granița cu România. Mesaj RO-ALERT pentru județul Tulcea

Atac rusesc în Ucraina, la granița cu România. Mesaj RO-ALERT pentru județul Tulcea

De Magda Dragu
Atac rusesc în Ucraina, la granița cu România. Mesaj RO-ALERT pentru județul Tulcea
Atac rusesc în Ucraina, la granița cu România. Mesaj RO-ALERT pentru județul Tulcea

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis, în noaptea de marți spre miercuri, un nou mesaj RO-ALERT pentru zona de nord a județului Tulcea, pe fondul războiului din Ucraina.

Populația a fost avertizată cu privire la faptul că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian și a fost îndemnată să adopte măsuri de protecție, durata alarmei aeriene fiind de circa 90 de minute.

„În urma alertei aeriene, nu s-au înregistrat apeluri la numărul unic de urgență 112“, a precizat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Delta, Daniel Năstase, potrivit Agerpres.

Citeşte şi: A crescut numărul cazurilor de COVID-19 în România

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA