Atac rusesc în Ucraina, la granița cu România. Mesaj RO-ALERT pentru județul Tulcea

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis, în noaptea de marți spre miercuri, un nou mesaj RO-ALERT pentru zona de nord a județului Tulcea, pe fondul războiului din Ucraina.

Populația a fost avertizată cu privire la faptul că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian și a fost îndemnată să adopte măsuri de protecție, durata alarmei aeriene fiind de circa 90 de minute.

„În urma alertei aeriene, nu s-au înregistrat apeluri la numărul unic de urgență 112“, a precizat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Delta, Daniel Năstase, potrivit Agerpres.

