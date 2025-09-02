A crescut numărul cazurilor de COVID-19 în România și în alte țări europene în toamna 2025. Specialiștii atrag atenția că, deși majoritatea cazurilor confirmate sunt forme ușoare sau medii, amplificarea valului de îmbolnăviri indică faptul că virusul continuă să circule activ în comunitate.

În intervalul 18 – 24 august 2025, România a înregistrat 3.850 de cazuri noi de Covid-19, în creștere cu 87,2% față de săptămâna precedentă, potrivit raportului Ministerului Sănătății.

Dintre acestea, 936 de cazuri au fost reinfectări, confirmate la pacienți care au trecut anterior prin boală. A fost raportat un singur deces, al unei femei de peste 80 de ani cu multiple comorbidități.

Numărul testelor a crescut cu 60% față de săptămâna anterioară, iar rata de pozitivitate a ajuns la 30,6%, semn că virusul circulă intens în comunitate.

Simptomele Covid pot varia în funcție de tulpina dominantă

Specialiștii atrag atenția că simptomele Covid pot varia în funcție de tulpina dominantă și de starea de vaccinare a pacientului. Printre cele mai raportate manifestări în valul Covid din toamna 2025 se numără: febră sau frisoane, tuse persistentă, dificultăți de respirație, durere de gât, nas înfundat sau secreții nazale, pierderea gustului sau a mirosului, oboseală accentuată, dureri musculare sau de cap, greață, vărsături sau diaree

Medicii recomandă testarea la primele simptome pentru a putea primi un diagnostic rapid și, dacă este cazul, tratament antiviral.

