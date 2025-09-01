Pacienții îi pot reclama online pe medicii care îi trimit din spitalele publice la cabinete private

Începând de la 1 septembrie, pacienții vor putea reclama atunci când medicii din spitalele publice îi redirecționează, în mod abuziv, către cabinetele private. Sesizările se vor face online, pe site-ul Ministerului Sănătății.

Începând de la 1 septembrie, pe site-ul Ministerului Sănătății va fi disponibil un formular unde pacienții trebuie să completeze mai multe informații. Printre acestea, denumirea spitalului implicat, numele medicului care a făcut recomandarea către un cabinet privat, clinica care a fost recomandată pacientului și costurile impuse, dacă este cazul.

Ministerul Sănătății, împreună cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), va analiza aceste sesizări, va lua fiecare caz în parte și va aplica sancțiuni unde este necesar.

Ministerul Sănătăţii a înfiinţat şi o platformă pe care pacienţii pot reclama mâncarea neconformă din spitale

Autoritățile spun că această măsură vine în contextul în care, de-a lungul anilor, numeroși pacienți s-au plâns de faptul că au ajuns la spitale publice, unde li s-a spus că nu există locuri, aparatura sau laboratoarele nu funcționează sau că condițiile nu sunt cele optime. Mai departe au fost trimiși către clinici private, unde au plătit costuri semnificative pentru unele servicii pe care ar fi trebuit să le primească în mod gratuit.

De asemenea, mai spun autoritățile că această practică este de neacceptat și tocmai de aceea vin cu un astfel de formular.

Nu este prima sesizare în acest sens pe care o implementează Ministerul Sănătății. În luna iulie a fost înființată o platformă online unde pacienții pot reclama, de exemplu, mâncarea neconformă pe care o primesc în spitale.

