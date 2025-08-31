30% dintre românii care au o proprietate o dețin și pe a doua. Suntem peste media europeană

30% dintre românii care au o proprietate o dețin și pe a doua. La nivelul Uniunii, însă, atractivitatea este mai degrabă una de timp liber decât de investiție, scrie Euronews.

Mulți oameni visează să dețină locuința în care trăiesc, iar pentru mulți europeni acest vis a devenit realitate: 69% dintre ei sunt proprietari.

Un sfert dintre aceștia dețin chiar și o locuință secundară, conform celui mai recent European Housing Trend Report, publicat de compania internațională de imobiliare Re/Max.

Bulgaria, țara europeană cu cea mai mare proporție de proprietari care dețin și o a doua locuință

Bulgaria este țara europeană cu cea mai mare proporție de proprietari care dețin și o a doua locuință. Aproape jumătate (46%) dintre respondenți au declarat că au o casă secundară – procent semnificativ peste media europeană de 25%. În general, proprietatea imobiliară este răspândită în Bulgaria: 80% dintre respondenți au cel puțin o locuință, comparativ cu media europeană de 63%.

„Acest nivel ridicat de deținere a proprietăților este însoțit și de o mulțumire generală față de condițiile de trai, 82% dintre bulgari declarându-se fericiți cu situația lor locativă actuală”, se arată în raport. La nivel european, procentul este de 76%.

Pe locul al doilea se află Grecia (39%), urmată de Croația (37%). România se află peste media europeană, cu un procent de 30% dintre proprietari care dețin o a doua locuință.

În Olanda, mai puțin de unul din zece proprietari (8%) deține o a doua casă

La celălalt capăt al clasamentului se află Olanda, unde mai puțin de unul din zece proprietari (8%) deține o a doua casă, deși doar 57% dintre respondenți consideră că prețurile sunt prea mari – unul dintre cele mai scăzute procente din Europa.

„Olandezii arată o disponibilitate mai mare de a se muta internațional, 29% exprimând dorința de a se muta în străinătate pentru o viață mai accesibilă, comparativ cu media europeană de 24%”, notează studiul.

În Irlanda, doar 11% dintre respondenți au o a doua locuință

În Irlanda, doar 11% dintre respondenți au o a doua locuință. Raportul subliniază că acest lucru se datorează constrângerilor financiare, 71% dintre irlandezi considerând proprietățile prea scumpe.

„În Irlanda, situația locativă generală pare dificilă, cu 18% dintre respondenți nemulțumiți de condițiile actuale de trai – cel mai mare procent din Europa”, arată raportul.

„Principalul factor al acestei nemulțumiri este accesibilitatea, aproape jumătate (48%) dintre cei nemulțumiți indicând-o drept principala problemă”, adaugă documentul.

