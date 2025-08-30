Caz uluitor! O mamă și-a înecat fiul de patru ani pentru „a-l dărui lui Dumnezeu”

O femeie amish din Ohio, aflată într-o stare de „delir spiritual”, și-a înecat fiul de patru ani într-un lac, crezând că îl oferă lui Dumnezeu, la scurt timp după ce soțul ei s-a aruncat în apă și s-a înecat, scrie nypost.com.

Potrivit autorităților, tragedia a avut loc în Atwood Lake, unde familia cu patru copii campase pentru weekend. În noaptea de sâmbătă, în jurul orei 1 dimineața, femeia de 40 de ani și soțul ei, Marcus J. Miller, în vârstă de 45 de ani, au crezut că Dumnezeu le vorbește și i-au pus la încercare credința, aruncându-se împreună de pe ponton, a declarat șeriful Orvis Campbell din comitatul Tuscarawas, citat de Antena3CNN.

Șeriful a explicat că soții sufereau de o „halucinație religioasă” și considerau că acțiunea lor este un test al credinței. După prima tentativă de a se arunca în apă, bărbatul i-a spus soției că va reveni la lac. A fost văzut ultima dată pe mal în jurul orei 6:30 dimineața, iar trupul său a fost recuperat abia duminică seara, la câteva sute de metri de țărm, de echipele de căutare.

La aproximativ două ore după ce soțul ei a dispărut în apă, mama și-a urcat fiul de patru ani, Vincent Miller, într-un cart de golf și a început să conducă haotic prin zona de camping. Ulterior, femeia a mers cu băiețelul pe ponton și l-a aruncat în apă, recunoscând ulterior în fața anchetatorilor că l-a înecat „pentru a-l dărui lui Dumnezeu”. Corpul copilului a fost găsit sâmbătă seara, în jurul orei 18.

După gestul șocant, femeia a condus cart-ul de golf direct în lac, având cu ea ceilalți trei copii: o fată de 15 ani și doi băieți gemeni de 18 ani. Din fericire, toți au reușit să iasă din vehicul înainte să se scufunde.

Mama este în prezent internată pentru evaluare psihiatrică și urmează să fie acuzată de crimă cu premeditare. Ceilalți copii se află acum în grija rudelor, a confirmat șeriful.

