Mama atacatorului de la școala din Minneapolis a fost angajata bisericii în care a avut loc măcelul

Mama lui Robin Westman, persoana care a atacat o școală catolică din Minneapolis (statul Minnesota), a lucrat la școala unde a avut loc miercuri atacul armat, în care doi copii au fost uciși și 18 oameni au fost răniți, între care 14 minori.

Mary Grace Westman a lucrat cinci ca secretară parohială la Școala Annunciation din Minneapolis, până la pensionarea sa în 2021, după care s-a mutat în Florida.

„Ea a oferit ospitalitate, prietenie și compasiune minunate tuturor celor care s-au reunit în ultimii cinci ani la Annunciation. Ne va fi dor de tine! Felicitări pentru pensionare!“, scria biserica pe pagina sa de Facebook într-o postare care acum nu mai este disponibilă, conform New York Post.

Femeia a refuzat să colaboreze cu poliția și și-a angajat un avocat.

Fratele lui Mary Grace, Bob Heleringer, a fost reprezentant republican în Adunarea Generală din Kentucky, între 1979 și 2002.

A deschis focul asupra bisericii în care se ține slujba din prima zi de școală

Robin Westman, de 23 de ani, a deschis focul prin vitralii asupra Bisericii Annunciation, care găzduiește o școală catolică pentru copii cu vârste cuprinse între 5 și 14 ani, situată la sud de Minneapolis, ucigând doi copii cu vârsta de 8 și 10 ani. Atacul a avut loc miercuri, în prima zi de școală.

Atacatorul, care fusese elevul școlii, a rănit, de asemenea, 18 persoane, după care s-a sinucis. Cincisprezece copii au fost răniți în atac, împreună cu trei enoriași mai în vârstă; unele dintre victime rămân în stare critică. Cel puțin nouă sunt încă în spital acum.

Autoritățile continuă să investigheze mobilul din spatele atacului lui Westman, care a folosit trei arme în timpul atacului: o pușcă, un revolver și o carabină, toate fiind „cumpărate legal“, potrivit declarațiilor șefului poliției din Minneapolis, Brian O’Hara.

Potrivit poliției, pe Robin Westman l-a chemat „la naștere Robert Westman“.

Documente judiciare din 2019-2020, consultate de AFP, indică o schimbare a prenumelui, din Robert în Robin, pentru această persoană, care s-a născut bărbat, dar se identifica ca fiind femeie.

În Statele Unite, dreptul de a purta arme este protejat de al doilea amendament al Constituției.

Conform Gun Violence Archive, în acest an în Statele Unite au avut loc 287 de atacuri armate în masă, definite de organizație ca incidente în care cel puțin patru persoane, altele decât atacatorul, sunt ucise sau rănite.

