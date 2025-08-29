Care sunt ţările care folosesc cel mai mult dispozitivele conectate la internet

70,9% dintre persoanele din UE au folosit, anul trecut, dispozitive conectate la internet, cunoscute și sub denumirea de dispozitive „inteligente” sau Internetul Lucrurilor (IoT) , notează Eurostat

Cea mai mare pondere a utilizatorilor de dispozitive conectate la internet în UE a fost înregistrată în Olanda (94,8%), urmată de Irlanda (90,6%) și Danemarca (87%).

Cele mai mici ponderi, înregistrate în Polonia, Bulgaria și România

În schimb, cele mai mici ponderi au fost înregistrate în Polonia (46,1%), Bulgaria (50,8%) și România (56,6%). Printre diferitele tipuri de dispozitive conectate la internet, televizoarele conectate la internet au fost de departe cele mai utilizate dispozitive IoT în 2024, raportate de 57,9% dintre persoane. Acestea au fost urmate de dispozitivele inteligente portabile, cum ar fi ceasurile inteligente și trackerele de fitness (29,9%).

O cincime dintre persoane au raportat că utilizează console de jocuri (19,5%) și sisteme audio conectate la internet pentru acasă (19,3%). În plus, 16,0% dintre persoane spun că utilizează un asistent virtual sub forma unui difuzor inteligent.

Dispozitivele de automatizare a locuinței, mai puțin utilizate

Dispozitivele de automatizare a locuinței au fost mai puțin utilizate. În 2024, 14,2% dintre persoane au folosit un sistem de gestionare a energiei la domiciliu conectat la internet, 12,8% au folosit electrocasnice inteligente și 11,8% au folosit dispozitive inteligente de securitate pentru locuințe.

