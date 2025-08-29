24 C
Craiova
vineri, 29 august, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăActualitateCare sunt ţările care folosesc cel mai mult dispozitivele conectate la internet

Care sunt ţările care folosesc cel mai mult dispozitivele conectate la internet

De Magda Dragu
Care sunt ţările care folosesc cel mai mult dispozitivele conectate la internet
Care sunt ţările care folosesc cel mai mult dispozitivele conectate la internet

70,9% dintre persoanele din UE au folosit, anul trecut, dispozitive conectate la internet, cunoscute și sub denumirea de dispozitive „inteligente” sau Internetul Lucrurilor (IoT) , notează Eurostat

Cea mai mare pondere a utilizatorilor de dispozitive conectate la internet în UE a fost înregistrată în Olanda (94,8%), urmată de Irlanda (90,6%) și Danemarca (87%).

Cele mai mici ponderi, înregistrate în Polonia, Bulgaria și România

În schimb, cele mai mici ponderi au fost înregistrate în Polonia (46,1%), Bulgaria (50,8%) și România (56,6%). Printre diferitele tipuri de dispozitive conectate la internet, televizoarele conectate la internet au fost de departe cele mai utilizate dispozitive IoT în 2024, raportate de 57,9% dintre persoane. Acestea au fost urmate de dispozitivele inteligente portabile, cum ar fi ceasurile inteligente și trackerele de fitness (29,9%).

O cincime dintre persoane au raportat că utilizează console de jocuri (19,5%) și sisteme audio conectate la internet pentru acasă (19,3%). În plus, 16,0% dintre persoane spun că utilizează un asistent virtual sub forma unui difuzor inteligent.

Dispozitivele de automatizare a locuinței, mai puțin utilizate

Dispozitivele de automatizare a locuinței au fost mai puțin utilizate. În 2024, 14,2% dintre persoane au folosit un sistem de gestionare a energiei la domiciliu conectat la internet, 12,8% au folosit electrocasnice inteligente și 11,8% au folosit dispozitive inteligente de securitate pentru locuințe.

Citeşte şi: Nicușor Dan despre cazul livratorului străin lovit cu pumnul: Asemenea fapte sunt intolerabile!

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA