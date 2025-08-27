Un bărbat şi-a ținut tatăl mort în casă timp de opt luni, ca să îi încaseze pensia

31.7 C
Un bărbat de 45 de ani şi-a ţinut în casă tatăl mort, timp de nouă luni, ca să îi încaseze pensia. Bărbatul de 84 de ani ar fi murit în luna ianuarie.

Astăzi, 27 august, polițiștii Secției nr. 5 Poliție Rurală Giurgiu au continuat azi verificările privind sesizarea unui bărbat, cu privire la faptul că nepotul său nu i-ar permite accesul în locuința din localitatea Malu, județul Giurgiu, pentru a-și vizita cumnatul.

Din primele cercetări, a reieșit faptul că un bărbat, de 45 de ani, din localitatea Malu, nu ar fi anunțat decesul tatălui său, un bărbat, de 84 de ani, care ar fi murit în luna ianuarie 2025, încasând pensia acestuia fără drept.

În urma examinării cadavrului, nu au fost descoperite urme de violență, constatându-se după efectuarea necropsiei că decesul a survenit din cauze naturale.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă, nedenunțare și înșelăciune.

