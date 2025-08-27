Jean Vișan, numit director general provizoriu al Romsilva

Consiliul de Administrație al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva a desemnat marți un nou director general provizoriu. În urma unei proceduri transparente de selecție, Jean Vișan va conduce regia pentru următoarele cinci luni.

Procesul de recrutare a început la 11 august, când instituția a lansat anunțul oficial. Din cei 25 de candidați înscriși, doar 17 au îndeplinit criteriile de participare și au fost intervievați de Consiliul de Administrație. După mai multe etape de evaluare, Vișan a obținut cel mai bun punctaj.

Noul director are 48 de ani și este inginer silvic, absolvent al Facultății de Silvicultură și Exploatări Forestiere din cadrul Universității „Transilvania” din Brașov (promoția 2001). În 2017 a obținut titlul de doctor în silvicultură. De-a lungul carierei, a activat în cadrul Ocolului Silvic Vintilă Vodă și al Direcției Silvice Buzău, unde a ocupat funcții de execuție și conducere. În 2020 a fost, pentru șase luni, director al Direcției Silvice Buzău.

Romsilva administrează în prezent aproximativ 4,2 milioane de hectare de păduri aflate în proprietatea statului sau în alte forme de proprietate, toate certificate pentru management forestier conform standardelor internaționale.

Deține mai multe certificări, printre care în domeniul proiectării și executării lucrărilor de îmbunătățiri funciare, management de achiziții publice și în prevenirea și combaterea corupției.

