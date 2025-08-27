Două cupluri de români și-au pierdut viața într-un accident în Germania

Două cupluri de români au murit într-un accident rutier în nordul landului Hessa, pe șoseaua L3229, între localitățile Reinhardshagen-Veckerhagen și Grebenstein. Mașina, un Audi cu numere britanice și volan pe dreapta, a părăsit carosabilul într-o curbă periculoasă în pantă, s-a izbit de mai mulți copaci și s-a răsturnat. Familia încearcă acum să strângă fonduri pentru repatrierea lor.

În mașină se aflau un bărbat cu soţia lui și verișorul acesteia și soția. Aveau vârste cuprinse între 30 și 32 de ani. Șoferul plecase în Anglia la 18 ani și pornise la munca de jos. În prezent era managerul unei companii care se ocupa de utilaje agricole. Revenise în ţară în urmă cu două săptămâni, cu noua sa maşină, un Audi, care avea să îi devină şi sicriu. Apoi au plecat în Germania, unde şi-au găsit sfârşitul.

Maşina a derapat în curbă și s-a izbit de mai mulți copaci

Accidentul a avut loc în noaptea de joi spre vineri, la ora 00.56. Un raport al poliției arată că mașina a ieșit brusc de pe carosabil, după ce a făcut o curbă la stânga pe o pantă. Apoi a derapat într-o pădur,e unde s-a izbit de un șir de copaci.

Unul dintre telefoanele victimelor a trimis o alertă automată către serviciile de urgență după accident, iar o ambulanță s-a deplasat de urgență la fața locului. Autospeciale de pompieri, mai multe ambulanțe și vehicule de poliție au fost trimise la fața locului când gravitatea accidentului a devenit clară.

Maşina era blocată de mai mulţi copaci. Iniţial, s-a crezut că sunt doar două persoane în autoturism, însă ulterior după ce Audiul a fost decopertat s-au descoperit alte două victime. Medicul de urgență a verificat funcțiile vitale ale ocupanților, dar din păcate nu a putut decât să confirme că toți erau decedați.

Ancheta poliției continuă.

Familia încearcă să strângă banii necesari repatrierii.

