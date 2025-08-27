Donald Trump visează să-l bage în pușcărie pe miliardarul George Soros, susținător al democraților

Președintele american Donald Trump a cerut miercuri să fie deferiți justiției miliardarul progresist George Soros și fiul acestuia, Alexander, care potrivit liderului de la Casa Albă ar fi sprijinit manifestațiile violente din SUA, informează Agerpres.

„George Soros și minunatul său fiu radical de stânga trebuie puși sub acuzare în baza RICO pentru sprijinul lor față de protestele violente“, a scris Trump pe Truth Social, făcând referire la legea federală americană privind organizațiile infracționale „Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act“ (RICO).

„Soros și grupul său de psihopați au făcut mult rău țării noastre“, adaugă Trump în mesajul său, pe care-l încheie cu un avertisment: „Aveți grijă, suntem cu ochii pe voi!“.

Ce acuzații i se aduc lui George Soros

George Soros, în vârstă de 95 de ani, este acuzat de politicienii conservatori că finanțează manifestații violente, uneltește la înlăturarea unor guverne sau alimentează valul de migranți ilegali către Europa, cu ajutorul fondurilor pe care le oferă prin intermediul Fundației pentru o Societate Deschisă.

În timpul manifestațiilor violente care au avut loc la Los Angeles ca urmare a măsurilor lui Trump de expulzare a migranților ilegali, conturi conservatoare de pe rețelele de socializare au susținut că aceste proteste ar fi fost alimentate de organizațiile filantropice asociate lui George Soros.

În țara sa natală, Ungaria, premierul Viktor Orban îl acuză că, în complicitate cu fosta administrație americană a democratului Joe Biden, a finanțat presa de opoziție și ONG-uri „care susțin migrația, politica de gen, forțe anti-familie și care atacă suveranitatea națională“, cu scopul de a-l înlătura de la putere și de a instala în locul său un guvern care să fie „marioneta“ Bruxellesului.

George Soros, vechi donator al democraților și susținător al politicienilor progresiști

Unul dintre fiii lui George Soros, Alexander, care a preluat frâiele Fundației pentru o Societate Deschisă, a declarat că dorește să se implice în SUA mai mult decât a făcut-o tatăl său, prin susținerea unor programe care să încurajeze alegătorii hispanici și afroamericani să voteze și a îndemnat aleșii democrați să comunice mai bine.

George Soros este un vechi donator al Partidului Democrat american, fiind de altfel cunoscut pentru susținerea puternică a politicienilor progresiști, cheltuind zeci de milioane de dolari în fiecare campanie electorală americană. Înaintea alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024, Alexander Soros a lansat un apel public către democrați „să se unească în spatele Kamalei Harris și să-l învingă pe Donald Trump“.

Citește și: Un bărbat şi-a ținut tatăl mort în casă timp de opt luni, ca să îi încaseze pensia