11.2 C
Craiova
marți, 26 august, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăActualitateVulcanul Etna a erupt din nou

Vulcanul Etna a erupt din nou

De Magda Dragu
Vulcanul Etna a erupt din nou
Vulcanul Etna a erupt din nou

Alertă aeriană în sudul Italiei. Vulcanul Etna, situat pe insula italiană Sicilia, a erupt din nou, a anunţat luni Institutul Italian de Geofizică şi Vulcanologie (INGV), transmite marţi agenţia DPA.

Institutul a raportat emisii puternice de cenuşă din craterele de pe vârful vulcanului, însă înălţimea norului de cenuşă nu a putut fi estimată în noaptea de luni spre marţi. Autorităţile au ridicat alerta la nivelul maxim pentru traficul aerian. Aeroportul internaţional din Catania a rămas deschis pentru moment.

Etna, cu o altitudine de peste 3.300 de metri, este cel mai mare vulcan activ din Europa. Acest vulcan erupe regulat şi este monitorizat constant, spectacolul erupţiilor sale atrăgând un număr mare de vizitatori.

Citește şi: România are o secție de terapie intensivă aeriană

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA