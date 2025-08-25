26.7 C
Craiova
luni, 25 august, 2025
Știri de ultima orăActualitateO femeie a murit după ce s-a aruncat de la etajul 4

O femeie a murit după ce s-a aruncat de la etajul 4

De Daniela Moise
Două femei şi un bebeluş, răniţi într-un accident în care a fost implicată o ambulanţă
Două femei şi un bebeluş, răniţi într-un accident în care a fost implicată o ambulanţă

O femeie de 36 de ani şi-a pierdut viaţa, luni, după ce a căzut pe geamul spălătoriei unui bloc din Târgu Mureş, situată la etajul patru. Victima nu locuia în imobilul respectiv.

„Astăzi (luni, n.red.), în jurul orei 08.10, Poliţia municipiului Târgu Mureş a fost sesizată prin apel 112 cu privire la faptul că, pe strada Parângului din municipiu, a fost identificată o persoană decedată. La faţa locului poliţiştii au stabilit că aspectele se confirmă, din verificările preliminare reieşind faptul că o femeie de 36 de ani s-ar fi precipitat de la etajul 4 al unui bloc de locuinţe, aflat pe aceeaşi stradă. Femeia nu mai prezenta semne vitale, trupul său fiind transportat la Institutul de Medicină Legală Târgu Mureş pentru efectuarea necropsiei şi stabilirii cu exactitate a cauzelor în care a survenit decesul”, a anunţat IPJ Mureş.

Locatarii blocului respectiv susţin că femeia nu locuia în acel imobil şi că aceasta ar fi căzut de la geamul unui spaţiu în care funcţionează uscătoria.

Conform poliției, femeia era originară din Republica Moldova, avea domiciliul în Bucureşti şi era în primul an de rezidenţiat la medicină de familie. Anchetatorii caută acum o posibilă cauză care ar fi condus-o la gestul extrem.

Citește și: Polițist anchetat după ce și-a bătut de mai multe ori iubita de 18 ani

