Ministrul Ionuț Moșteanu, la Kiev: România va colabora cu Ucraina ”la dezvoltarea produselor militare”

Ionuț Moșteanu, Ministrul Apărării Naționale, a anunțat, luni, că s-a întâlnit la Kiev cu omologul său din Ucraina, Denîs Șmîhal, cu care a vorbit despre securitatea Ucrainei și ”pacea pe care ne-o dorim cu toții”.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Moșteanu a precizat că a mai discutat și despre ”viitorul european al regiunii noastre, dar și despre ce putem construi împreună, dincolo de război.”

România va colabora cu Ucraina ”la dezvoltarea produselor militare”

De asemenea, ministrul Apărării a precizat că România va colabora cu Ucraina ”la dezvoltarea produselor militare”, iar companiile românești se vor implica în reconstrucția Ucrainei, potriit stirileprotv.ro.

”Lupta Ucrainei este o luptă pentru independența și suveranitatea țării sale și, în același timp, o luptă pentru valorile noastre comune. Vom continua să le fim alături în această luptă, vom colabora la dezvoltarea produselor militare româno-ucrainene prin Programul european SAFE, vom implica companiile românești în reconstrucția Ucrainei și vom lucra pentru întărirea securității la Marea Neagră.

Putin a crezut că, prin teroare și bombe, poate opri drumul european al Ucrainei și poate amenința securitatea Europei. S-a înșelat. Ucraina este mai puternică, iar România este parte din coaliția celor care apără valorile democratice și va fi parte a reconstrucției unei Ucraine europene și sigure.”, a transmis ministrul Moșteanu.

Ministrul Moșteanu a participat, la Kiev, la forumul „Defence Cooperation Forum. Future Warfare”, alături de președintele Volodimir Zelenski și de miniștri ai apărării din statele NATO.

Am vorbit despre contribuția României la sprijinirea Ucrainei și rolul nostru activ în eforturile internaționale pentru consolidarea securității și stabilității regionale.”, a anunțat oficialul român.

