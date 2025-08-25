Femeie bătută de soțul beat, salvată de jandarmi

O femeie din Tulcea a fost lovită în cap şi în zona toracelui de soţul ei, aflat în stare de ebrietat. Ea a reuşit să scape doar după ce au intervenit jandarmii.

Reprezentanţii Jandarmeriei Tulcea au anunţat că jandarmii au intervenit, duminică, la un conflict în familie, în urma unui apel la 112.

„Ajunşi la faţa locului, jandarmii au constatat că un bărbat, în vârstă de 48 de ani, şi-a agresat soţia pe fondul unor neînţelegeri, lovind-o în zona capului şi a toracelui. Femeia, în vârstă de 45 de ani, a declarat că soţul consumă alcool în mod frecvent, iar în momentul conflictului, acesta se afla în stare de ebrietate”, au transmis reprezentanţii Jandarmeriei Tulcea.

Ei au precizat că acest conflict a fost rezolvat, iar bărbatul urmează să fie cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de violenţă în familie.

