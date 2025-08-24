(VIDEO) Donald Trump și alți lideri mondiali, val de mesaje pentru Zelenski, de Ziua Independenţei Ucrainei

Președintele american Donald Trump, președintele turc Recep Tayyip Erdoğan, regele Marii Britanii, Charles al III-lea, sunt doar câţiva dintre liderii care i-au transmis lui Volodimir Zelenski un mesaj de Ziua Independenţei Ucrainei, în timp ce premierul canadian Mark Carney a fost prezent duminică la Kiev.

Volodimir Zelenski a publicat, duminică, pe X, câteva dintre mesajele pe care le-a primit cu ocazia Zilei Inpendenţei Ucrainei, mulțumindu-le liderilor mondiale pentru acestea. Unul dintre mesaje este cel al președintelui american Donald Trump, care îi adresează felicitări și urări călduroase liderului de la Kiev și „curajosului popor ucrainean”.

„Poporul ucrainean are un spirit de neînfrânt, iar curajul țării dumneavoastră este o sursă de inspirație pentru mulți. În această zi importantă, să știți că Statele Unite respectă lupta dumneavoastră, onorează sacrificiile dumneavoastră și cred în viitorul dumneavoastră ca națiune independentă”, a transmis Trump.

De asemenea, liderul de la Casa Albă care spera să organizeze o întâlnire bilaterală între Putin și Zelenski în continuarea eforturilor de a obține pacea în Ucraina, a transmis: „Acum este momentul să punem capăt crimelor fără sens. Statele Unite susțin o soluție negociată care să conducă la o pace durabilă și de lungă durată, care să pună capăt vărsării de sânge și să protejeze suveranitatea și demnitatea Ucrainei. Dumnezeu să binecuvânteze Ucraina”.

Zelenski i-a mulțumit lui Trump și a spus că Ucraina mulțumește Statelor Unite „pentru că au stat alături de Ucraina în apărarea a ceea ce este mai prețios: independența, libertatea și pacea garantată”. „Credem că, lucrând împreună, putem pune capăt acestui război și putem obține pacea reală pentru Ucraina”, a adăugat el.

Mesaje și de la alți lideri

Printre cei care i-au transmis mesaje lui Zelenski se numără: Emmanuel Macron, Recep Tayyip Erdoğan, regele Marii Britanii, Charles al III-lea, prim-ministrul suedez, Ulf Kristersson, regele Willem-Alexander al Țărilor de Jos, Papa Leon al XIV-lea sau președintele Chinei, Xi Jinping.

„China și Ucraina se bucură de o prietenie tradițională. În cei 33 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice, relațiile dintre China și Ucraina s-au dezvoltat în mod constant, iar cooperarea în diverse domenii a dat rezultate remarcabile.

Sunt gata să colaborez cu dumneavoastră pentru a orienta relațiile noastre bilaterale către o dezvoltare constantă și pe termen lung și pentru a aduce beneficii mai mari popoarelor ambelor țări”, i-a transmis Xi Jinping lui Zelenski.

Și președintele turc Recep Tayyip Erdoğan a vorbit despre o colaborare „cuprinzătoare” dintre Turcia și Ucraina, afirmând că este convins că parteneriatul strategic dintre cele două țări „este de cea mai mare importanță pentru încredere și stabilitate, atât la nivel regional, cât și global”.

În timp ce regele Charles i-a scris că simte în continuare „cea mai mare și mai profundă admirație pentru curajul și spiritul de neclintit al poporului ucrainean” și că rămâne optimist că „țările noastre vor putea continua să colaboreze strâns pentru a realiza o pace justă și durabilă în Ucraina”, Papa Leon a transmis că îl imploră pe Domnul „pentru ca zgomotul armelor să se oprească și să facă loc dialogului, deschizând calea către pace pentru binele tuturor”.

Prim-ministrul canadian, prezent la Kiev

Mark Carney a sosit duminică la Kiev pentru a celebra Ziua Independenței ucrainene.

„În această zi de sărbătoare a independenței ucrainene și în acest moment critic al istoriei acestei națiuni, Canada își va întări sprijinul și eforturile în favoarea unei păci juste și durabile pentru Ucraina”, a scris Cerney pe rețeaua socială X la sosirea sa în capitala ucraineană, potrivit AFP, citat de Reuters.

Ministrul ucrainean al afacerilor externe Andrii Sibiga l-a întâmpinat pe premierul canadian la coborârea acestuia din tren, la Kiev, și a declarat că ucrainenii sunt recunoscători Canadei că împărtășește această zi importantă cu ei.