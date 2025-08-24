26.7 C
Craiova
duminică, 24 august, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăActualitateVacanță de coșmar: O tânără a orbit după ce a băut un cocktail

Vacanță de coșmar: O tânără a orbit după ce a băut un cocktail

De Valentin TUDOR

O tânără din Canada a orbit după ce a băut un cocktail într-un club din Bali. Băutura conținea metanol, o substanță extrem de toxică, folosită uneori în alcoolul contrafăcut și care poate fi fatală. Într-o postare pe Instagram, tânăra spune că se consideră norocoasă că a scăpat cu viață.

Vacanţa paradisiacă a unei turiste canadiene în Bali s-a transformat într-un coşmar. Ashley venise să petreacă câteva zile pe insula indoneziană înainte ca lucrurile să ia o întorsătură neaşteptată, scrie lalibre.be.

Alcool amestecat cu metanol

Într-o seară, ea a comandat un cocktail într-un club de noapte din Kuta. Crezând că bea o băutură clasică, ea a consumat de fapt un amestec de alcool şi metanol, relatează Fox News. Tânăra povesteşte că acest cocktail exploziv a orbit-o.

„În ţările în curs de dezvoltare din întreaga lume, metanolul este adesea adăugat alcoolului de pe piaţa neagră pentru a creşte volumul lichidului. Are acelaşi gust şi miros, dar un singur pahar poate fi mortal”, explică Ashley într-un videoclip postat pe Instagram.

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA