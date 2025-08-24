Vacanță de coșmar: O tânără a orbit după ce a băut un cocktail

O tânără din Canada a orbit după ce a băut un cocktail într-un club din Bali. Băutura conținea metanol, o substanță extrem de toxică, folosită uneori în alcoolul contrafăcut și care poate fi fatală. Într-o postare pe Instagram, tânăra spune că se consideră norocoasă că a scăpat cu viață.

Vacanţa paradisiacă a unei turiste canadiene în Bali s-a transformat într-un coşmar. Ashley venise să petreacă câteva zile pe insula indoneziană înainte ca lucrurile să ia o întorsătură neaşteptată, scrie lalibre.be.

Alcool amestecat cu metanol

Într-o seară, ea a comandat un cocktail într-un club de noapte din Kuta. Crezând că bea o băutură clasică, ea a consumat de fapt un amestec de alcool şi metanol, relatează Fox News. Tânăra povesteşte că acest cocktail exploziv a orbit-o.

„În ţările în curs de dezvoltare din întreaga lume, metanolul este adesea adăugat alcoolului de pe piaţa neagră pentru a creşte volumul lichidului. Are acelaşi gust şi miros, dar un singur pahar poate fi mortal”, explică Ashley într-un videoclip postat pe Instagram.