A nins în Munţii Rodnei

Temperaturile au scăzut atât de mult în zonele montane din judeţul Maramureş, încât, crestele Munților Rodnei au fost acoperite duminică de o ninsoare slabă.

Fulgii de zăpadă care au căzut în această regiune au oferit un peisaj spectaculos pentru turiştii care se aflau în drumeţie, dar total neobișnuit pentru luna august. Impresionaţi de scenele de iarnă la finalul unei veri toride, una dintre turiste a filmat scenele.

În imaginile care au fost care au fost înregistrate se poate vedea cât de mult contrastează albul imaculat al fulgilor de nea cu verdele verii, transformând zona într-un tablou rar întâlnit la această vreme a anului.

Ninsoarea de pe filmarea de mai jos a avut loc pe Vârful Pietrosul Rodnei, care se află la 2.303 m altitudine şi este cel mai înalt din Parcul Național Munții Rodnei. Munții Rodnei sunt cei mai înalți și mai greu de străbătut din lanțul Carpaților Orientali.

Vremea se va încălzi în România de la mijlocul săptămânii viitoare

În condiţiile în care, ploile îşi vor mai face apariţia, însă, doar pe alocuri, nu vor fi însemnate cantitativ, nu vom mai avea fenomene de instabilitate atmosferică accentuate, adică: descărcări electrice frecvente, căderi de grindină, vijelii. Vor fi doar ploi liniştite, aş spune, în nordul, în centrul, în sud-estul teritoriului, astăzi şi mâine, cel mult.

După aceea, vremea va fi frumoasă, fără nori, fără precipitaţii. Mai putem spune că sunt estimări că, de la mijlocul săptămânii viitoare, se va încălzi din nou – la început, în vest, apoi, şi în sud; vom avea temperaturi maxime de 30 şi peste 30 de grade, până la 34, poate chiar 35 de grade Celsius.