(VIDEO) Jurnalist împușcat în cap în timp ce filmează la protestele din Los Angeles

Momentul în care poliția californiană a împușcat în cap cu un glonț de cauciuc un fotograf de la New York Post, în timpul protestelor violente din Los Angeles, duminică seară, a fost surprins în imagini.

Toby Canham, care se afla pe teren pentru New York Post și se afla la etaj, filma haosul dintre polițiști și protestatari când un ofițer de la California Highway Patrol (CHP) și-a îndreptat brusc arma spre el și a tras de la aproximativ 100 de metri distanță. Acesta a surprins momentul în care este țintit direct în cap. ”La naiba! Tocmai am fost împușcat în cap!”, a fost reacția lui devenită virală.

Canham, în vârstă de 59 de ani, care purta legitimația de presă, a fost lovit în frunte și a căzut rapid la pământ, potrivit imaginilor tulburătoare pe care le-a filmat.

Fotograful veteran și-a petrecut ziua de luni la spital pentru dureri de gât

Fotograful veteran, care a servit în armata britanică și este stabilit în Los Angeles, și-a petrecut ziua de luni la spital pentru dureri de gât. El a rămas cu o vânătaie uriașă pe frunte.

„Când am fost lovit, din câte îmi amintesc, doar filmam și apoi am fost împușcat”, a declarat Canham. „În locul în care am fost lovit, eram singura persoană cu vedere la autostradă. Nu eram înconjurat, așa că am fost o țintă ușoară.”

Cum a filmat momentul

Înainte de a fi lovit cu glonțul de cauciuc, un flashbang a explodat inițial la câțiva metri de el, provocând șrapnelul care a ieșit în sus și i-a lăsat două găuri în pantaloni.

A văzut apoi pe cineva din stânga sa aruncând o sticlă de apă plină cu un lichid către autorități și apoi retrăgându-se, ceea ce l-a determinat să înceapă să înregistreze cu camera sa cu 20 de secunde înainte de a fi lovit.

Canham a fost rănit de autorități în aceeași zi în care o reporteriță a fost împușcată cu un glonț de cauciuc în timp ce transmitea în direct de la fața locului.

Forțele de ordine s-au confruntat cu protestatari violenți în ultimele zile de tulburări ca răspuns la acțiunile întreprinse de Serviciul de imigrări și control vamal împotriva migranților ilegali din oraș.

