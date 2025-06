Apropiații lui Gino Iorgulescu sunt din ce în ce mai îngrijorați de soarta fostului fotbalist. Șeful Ligii Profesioniste de Fotbal a fost de curând la Viena, acolo unde i s-ar fi făcut proceduri pe inimă. Se pare că afaceristul a suferit câteva intervenții pe cord deschis la Viena, merge din ce în ce mai greu și este ajutat de bodyguarzi să se așeze și să se ridice.

Mario Iorgulescu, unul dintre fugarii pe care statul român încearcă de ani buni să-l readucă în fața justiției, a împlinit vineri, 30 mai, 30 de ani. Ceea ce ar fi trebuit să fie o mare sărbătoarea în familia unuia dintre cei mai cunoscuți fotbaliști români din toate timpurile, Gino Iorgulescu, a semănat mai degrabă cu una de înmormântare. Iar povestea se tot repetă din 2019 încoace.

Procesul fiului său i-a cauzat șefului LPF probleme grave de sănătate, dar și financiare. El a trebuit să vândă o bună parte din lanțul de magazine pe care îl deține, pentru a putea susține costurile clinicii în care este internat Mario, care se ridică la peste 60.000 euro pe lună.

„Ultimul an l-a marcat poate cel mai mult pe Gino Iorgulescu. Nu cred că s-a inventat vreo soluție pe care să n-o fi luat în calcul în încercarea disperată de a-și salva băiatul de pușcărie.! E conștient că Mario e vinovat, dar încearcă să îl ajute pe cât de mult poate, însă îi e din ce în ce mai dificil pentru că Mario este foarte răzvrătit și nu ascultă deloc,

„Copilul ăsta pur și simplu l-a distrus!“

Gino știe foarte bine că băiatul său nu are mintea unui bărbat care tocmai a împlinit 30 de ani. Copilul ăsta pur și simplu l-a distrus. Să te lupți cu propriul copil, care-ți reproșează că nu faci nimic pentru el, deși ți-ai vândut toată averea, de milioane bune de euro, ca să-l salvezi, e incredibil. Gino e mereu supărat, i-a dispărut orice urmă de bucurie, nici măcar nu mai zâmbește. Se simte tot timpul rău, obosește după câțiva pași, merge greu, uneori are probleme de respirație. Problemele cu inima se agravează pe zi ce trece, merge aproape lunar la control la tratament, pentru care risc foarte mare de a face un nou infrarct. E o minune că trăiește la câte are la activ“, a declarat pentru sportpesurse.ro un apropiat al lui Gino Iorgulescu.

