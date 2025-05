Pericol de prăbușire a pereților la Salina Praid

Situaţia la Salina Praid este foarte gravă. Din cauza debitului mare al pârâului Corund, a fost deteriorată geofolia folosită pentru drenaj. Apa a reînceput să intre în mină cu un debit care nu poate fi controlat. Autorităţile spun că există riscul ca salina să se inunde în următoarele ore.

Din cauza infiltrațiilor de la ploile abundente din ultima perioadă nici personalul nu mai poate intra în mină, potrivit unui comunicat al Societăţii Naţionale a Sării. Cel mai probabil, în scurt timp, salina se va inunda – spune prefectul județului Harghita, Petres Sandor, convins că lupta cu natura a fost pierdută.

„Din păcate, am pierdut lupta cu natura. Pârâul Corund, care de obicei are un debit de până la 0,5 metri cubi pe secundă, azi dimineață avea peste 50. Materialele purtate de viitură au distrus tot ce am reușit să amenajăm în ultimele săptămâni și apa, aproape tot pârâul intră în salină.

SAROM lucrează pentru a proteja parte din zona turistică. Exploatarea nouă este cea compromisă deocamdată. Urmează să se facă expertizare a pilonilor pereților. Iar noi, în momentul în care ne lasă apele, vom relua, ca meșterul Manole, acele lucrări, punerea în siguranță, peticirea albiei. Sperăm într-o minune”, a precizat prefectul Petres Sandor.

Nu se va mai intra în Salina Praid până nu se vor opri ploile și până nu se va face o expertiză care să arate că nu sunt riscuri.

Problemele la Salina Praid au apărut pe 5 mai, în contextul precipitaţiilor abundente care au determinat creşterea nivelului pârâului Corund şi infiltrarea apei în salină.

Activitatea de agrement din salină este suspendată. La nivelul localității este insituită o stare de alertă la Salina Praid până pe 6 iunie.

Citește și: Râmnicu Vâlcea: Evenimente pe toate gusturile în weekend