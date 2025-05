(VIDEO) Trump i-a onorat pe soldații căzuți la Cimitirul Național Arlington

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a participat, pe 26 mai, la ceremonia tradițională de depunere a coroanelor de flori la Mormântul Necunoscutului din Cimitirul Național Arlington, marcând astfel Ziua Memorialului. Însoțit de vicepreședintele JD Vance, secretarul apărării Pete Hegseth și generalul-maior Trever Bredenkamp, Trump a adus un omagiu soldaților americani care și-au dat viața în slujba țării.

În discursul său solemn, Trump i-a numit pe cei căzuți „mari, mari războinici” și „cei mai buni și mai curajoși ai Americii”, evocând sacrificiul suprem pe care aceștia l-au făcut pentru libertatea și securitatea națiunii. El a subliniat importanța acestei Zile Memoriale, remarcând că anul acesta se împlinesc 250 de ani de la jertfa primilor patrioți americani în Războiul Revoluționar. „Această Zi Memorială este deosebit de semnificativă, deoarece comemorăm 250 de ani de când primii patrioți americani au căzut pe câmpul de luptă”, a declarat președintele.

Momentele de eroism

Trump a evocat momentele de eroism din bătăliile decisive de la Lexington Green, Concord Bridge și Bunker Hill, unde Minute Men și fermierii din Humboldt au devenit primii care și-au dat viața pentru o națiune aflată la începuturile sale. „Ei au fost primii care au luptat și au murit pentru libertate, pentru o idee mai măreață decât ei înșiși”, a spus Trump.

Ziua Memorialului, sărbătorită în fiecare an în ultima zi de luni a lunii mai, își are originile la sfârșitul Războiului Civil American. Inițial cunoscută sub numele de „Ziua Decorării”, aceasta a fost oficializată în 1868 ca o zi dedicată împodobirii mormintelor soldaților căzuți. În 1971, a fost declarată sărbătoare națională, simbolizând recunoștința profundă a națiunii față de cei care au făcut sacrificiul suprem.

O tradiție solemnă

Ceremonia de la Cimitirul Național Arlington a devenit o tradiție solemnă după Primul Război Mondial, cu depunerea de coroane la Mormântul Necunoscutului – un simbol al respectului și al recunoștinței față de soldații care au murit fără ca identitatea lor să fie cunoscută.

Președintele și oficialii americani au păstrat un moment de reculegere, în timp ce o formație de militari a interpretat imnuri patriotice. Drapelul american a fluturat la jumătate de catarg, iar în jurul monumentului au fost așezate coroane de flori din partea administrației și a diverselor organizații veterane.

La finalul ceremoniei, Trump a reiterat angajamentul de a susține veteranii și de a proteja moștenirea eroilor națiunii. „Astăzi și în fiecare zi, ne asigurăm că jertfa lor nu va fi uitată și că spiritul lor va dăinui în inima Americii”, a declarat președintele.

