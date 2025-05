Cum va fi vremea în ziua alegerilor prezidențiale / Ce temperaturi vor fi în minivacanța de 1 Mai

Vremea va fi în general caldă în următoarele zile, vor fi și ploi, iar duminică, în ziua alegerilor, temperaturile vor fi cuprinse între 16 și 31 de grade Celsius, arată datele ANM. Vremea va fi mai caldă decât în mod normal în toată țara.

În 1 mai, temperaturile maxime vor fi între 18 și 28 C, iar în dimineața de 2 mai vor fi între 3 și 15 C. Vineri la prânz, maximele vor fi între 16 și 27 grade Celsius, iar sâmbătă la prânz va fi și mai cald: maxime între 16 și 30 de grade, cel mai răcoare fiind în Dobrogea și în zonele de munte.

Noaptea de sâmbătă spre duminică va fi caldă, în foarte puține locuri minima va scădea sub 10 grade Celsius, iar în Banat și Dobrogea vor fi 14 grade Celsius în cursul dimineții de duminică, potrivit meteorologilor.

Cum va fi vremea în ziua alegerilor prezidențiale

Pe 4 mai, în ziua alegerilor, temperaturile după prânz vor fi cuprinse între 16 C în Dobrogea și 30-31 C în zone din Muntenia, Banat și Oltenia.

Vor fi maxime de 30 C la București și Craiova, 29 C la Râmnicu Vâlcea și Iași, 28 C la Botoșani, 27 C la Arad și Sibiu, 21 C la Constanța și doar 16 C la Sulina, arată datele ANM.

Pentru duminică după-amiază, sunt prognozate ploi și furtuni în partea de nord a țării și ar putea să apară și grindina. Prognoza arată că sunt șanse de ploi și descărcări electrice la Cluj și la Iași.

Potrivit Florinelei Georgescu, director de prognoze în cadrul ANM, vremea va fi caldă în această minivacanţă de 1 Mai chiar şi pe litoral, unde, de regulă, la început de mai, este mai răcoare decât în alte zone ale ţării, însă temperaturile maxime vor urca şi aici, în următoarele zile, până la 21 de grade, cu vreme frumoasă, dar cu o apă a mării încă rece, în jur de 15 grade.

Vreme deosebit de caldă pentru această perioadă va fi, de altfel, în toată țara, cu temperaturi de până la 30 de grade, ca de început de vară.