Crește peste așteptări producția industrială din zona euro, în februarie

A crescut peste așteptări în februarie producția industrială din zona euro, potrivit datelor publicate marți de Eurostat, biroul de statistică al Uniunii Europene, transmite agenția Reuters.

Producția industrială a crescut cu 1,1%, în timp ce economiștii chestionați de Reuters se așteptau la o creștere de 0,3%. În ianuarie, producția industrială din cele 20 de țări care folosesc moneda euro a crescut cu 0,6% (revizuire de la +0,8%).

O creștere surprinzătoare de 1,2% în februarie

Pe parcursul unui an, producția industrială a înregistrat o creștere surprinzătoare de 1,2% în februarie, după o scădere de 0,5% (revizuită de la 0,0%) în ianuarie. Economiștii intervievați de Reuters se așteptau la o scădere de 0,8% de la an la an.

