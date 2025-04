Un bebeluș de o lună a murit de frig în căruţă, după ce părinţii au înoptat sub cerul liber

O fetiță de doar o lună a murit după ce a stat o noapte într-o căruță, în frig, împreună cu părinții ei. Tragedia a avut loc în județul Bistrița-Năsăud, unde familia de nomazi a înnoptat sub cerul liber, în condițiile în care temperaturile au coborât sub zero grade Celsius.

Incidentul a avut loc pe Valea Jelnei, în apropierea satului Petriș.

Familia se deplasa cu căruța și a ales să înnopteze în aer liber, în ciuda temperaturilor negative. Dimineața, părinții au constatat că bebelușul nu mai respira și au sunat la 112.

Echipajul medical sosit la fața locului nu a mai putut face nimic pentru a salva viața fetiței. Trupul neînsuflețit al copilului a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală pentru stabilirea exactă a cauzei morții.

Familia mai are doi copii, care nu se aflau alături de părinți în noaptea tragediei.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările pentru a stabili împrejurările în care s-a produs decesul copilului.

