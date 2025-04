Trump cataloghează atacul de la Sumî drept ”oribil”, fără să acuze Rusia

Donald Trump cataloghează drept ”oribil” bombardamamentul soldat duminică cu cel puţin 34 de morţi şi 117 răniţi la Sumî, în nord-estul Ucrainei. Nu a acuzat însă în mod direct Rusia, relatează AFP.

”Cred că este teribil. Şi mi s-a spus că au făcut o greşeală. Dar cred că este un lucru oribil”, le-a declarat unor jurnalişti preşedintele Statelor Unite, la bordul aeronavei prezidenţiale Air Force One.

BREAKING: Trump calls Putin’s massacre of Ukrainian civilians in Sumy a “mistake.” It was not a mistake. It is part of Putin’s continued war of aggression against the Ukrainian people. This is shameful. pic.twitter.com/dwk0pa0ajG