Turiști și localnici evacuați după erupţia unui vulcan în Islanda

Un vulcan în sud-vestul Islandei a erupt, amenințând un mic oraș pescăresc și o atracție turistică foarte populară în zonă. Turiștii și locuitorii au fost evacuați, transmite BBC.

Mai multe cutremure au avut loc în zona vulcanică pe parcursul zilei. Vulcanul a aruncat lavă în culori portocalii și roșii de la începutul erupției de ieri, creând o crăpătură uriașă în sol, care a ajuns să aibă o lungime de 1,2 km. Vulcanul se află în apropiere de orașul pescăresc Grindavik și de faimosul centru spa Blue Lagoon. Câteva persoane au refuzat să părăsească orașul, a raportat presa locală.

Barierele de protecție din jurul Grindavik au fost încălcate

Barierele de protecție din jurul Grindavik au fost încălcate, deoarece o nouă fisură eruptivă s-a deschis la câteva sute de metri în interior, a raportat Oficiul Meteorologic Islandez (IMO). A fost „extrem de dificil” să se vadă această activitate în interiorul barierelor de protecție ale orașului, a declarat Kristinsdottir, care ocupă funcția de președinte al consiliului orașului Grindavik. Oamenii au fost rugați să „părăsească zona periculoasă”, a declarat comisarul de poliție al regiunii, Ulfar Ludviksson, pentru radiodifuzorul islandez RUV. El a declarat însă că persoanele care locuiesc în „șapte sau opt case de acolo… au decis să rămână în oraș”.

Existau temeri că orașul era „în pericol de a avea fluxuri de lavă care să pătrundă în zona locuită”, a declarat Rikke Pedersen de la Centrul Vulcanologic Nordic. O conductă de apă caldă s-a spart în partea de nord a orașului Grindavik, ceea ce confirmă faptul că au avut loc fisuri considerabile în oraș, a declarat OMI.

Activitatea vulcanică s-a diminuat marți la începutul după-amiezii

Cu toate acestea, activitatea vulcanică s-a diminuat marți la începutul după-amiezii. Thormar Omarrson conduce o pizzerie în Grindavik care a fost nevoită să se închidă din cauza erupției. El a declarat pentru BBC că a locuit în oraș timp de 30 de ani, dar s-a mutat împreună cu familia sa în 2024, după ce autoritățile au avertizat cu privire la creșterea riscului reprezentat de erupții. Plecarea a fost „sfâșietoare”, a spus Omarrson. „Familia mea s-a născut și a crescut acolo, iar acum comunitatea lor a dispărut”. El a spus că unii dintre prietenii săi din Grindavik au refuzat să evacueze: „Când locuiești acolo în casa ta, vrei să fii lăsat în pace în casa ta”.

Majoritatea celor 4.000 de locuitori din Grindavik au plecat

Majoritatea celor 4.000 de locuitori din Grindavik au plecat în cadrul unei evacuări în masă în 2023 din cauza pericolelor activității vulcanice. Vulcanul a erupt de mai multe ori de atunci. Lungimea coridorului de magmă care s-a format marți sub seria de cratere s-a întins la aproximativ 11 km – cea mai lungă care a fost măsurată din 11 noiembrie 2023, au declarat meteorologii. Coridorul de magmă se extinde cu aproximativ 3 km mai departe spre nord-est decât cel observat în erupțiile anterioare. Pe baza direcției actuale a vântului, poluarea cu gaze de la erupție se va deplasa spre nord-est, spre zona capitalei Reykjavik, a adăugat OMI.

Mai multe erupții au avut loc în Peninsula Reykjanes începând din 2021

Erupția, care a început în jurul orei locale 09.45, a avut loc după ce mai multe cutremure au lovit zona cunoscută sub numele de lanțul de cratere Sundhnuk. Mai multe erupții au avut loc în Peninsula Reykjanes începând din 2021. Ultima dată când peninsula a avut o perioadă de activitate vulcanică a fost acum 800 de ani – iar erupțiile au continuat timp de decenii. Islanda are 33 de sisteme vulcanice active și se află deasupra a ceea ce este cunoscut sub numele de Mid-Atlantic Ridge, granița dintre două dintre cele mai mari plăci tectonice de pe planetă.

