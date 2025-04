Profesor de sport, reţinut pentru că a agresat sexual un elev de 9 ani

Un profesor de sport de la Colegiul Național „Iosif Vulcan“ din Oradea a fost reținut pentru că ar fi agresat sexual un elev de 9 ani. Incidentul, care a avut loc pe un coridor al unității de învățământ, a fost surprins de camerele de filmat ale unității de învățământ, scrie ebihoreanul.ro.

Imaginile au ajuns la anchetatori, după ce părinții copilului au reclamat fapta la poliție. Copilul a povestit acasă cele întâmplate.

„Din momentul în care am fost informați, am sesizat comisia pentru violență (n.r. – din unitatea de învățământ), Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Inspectoratul Școlar Județean, Biroul pentru Siguranță Școlară și am convocat Consiliul de Administrație. Profesorul este cercetat disciplinar, iar activitatea sa didactică a fost suspendată imediat, fiind repartizat temporar în alte activități care nu implică elevii”, a declarat directoarea, miercuri, pentru ebihoreanul.ro.

Profesorul cu pricina a fost repartizat la secretariat și în bibliotecă, la activități de casare a manualelor, unde să nu interacționeze cu elevii.

Marți după-masă anchetatorii au percheziţionat locuinţa bărbatului de 46 ani, iar acesta a fost ridicat pentru audieri. La finalul interogatoriului, procurorul a dispus ca profesorul să fie reţinut pentru 24 ore.

Anchetatorii vor decide în cursul zilei de miercuri dacă profesorul va fi supus unei alte măsuri preventive.

Agresiunea sexuală este pedepsită cu închisoare de la 3 la 10 ani în situaţia în care victima este minoră şi se află în educarea făptaşului, cum este şi acest caz.

