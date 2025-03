Craiova: Spectacol de dans contemporan despre realitățile trăite zilnic de femei și atelier gratuit pentru acestea

Publicul din Craiova va avea ocazia să vadă, pe 1 aprilie, cea mai nouă producție de dans contemporan, spectacolul “Maybe by 2301, we won’t need another feminist show”. Evenimentul va avea loc la Teatrul Național „Marin Sorescu” și face parte din turneul național al spectacolului, având loc imediat după premiera sa de la București, programată pentru 29 și 30 martie la Centrul Național al Dansului (CNDB).

De asemenea, pe 31 martie, va avea loc la Craiova și un atelier de mișcare pentru femei, susținut de coregrafa Mariana Gavriciuc. Participarea la atelier este gratuită în limita locurilor disponibile, iar înscrierile se fac accesând formularul de înscriere .

Un performance izvorât din întrebarea „Cum trăiesc femeile în patriarhat?”

Conceput de coregrafele Camelia Neagoe și Maria-Luiza Dimulescu în urma unui proces de cercetare artistică, spectacolul propune o incursiune emoționantă și incisivă în realitățile trăite zilnic de femei. Printr-un limbaj coregrafic direct și asumat, trei performere – Maria-Luiza Dimulescu, Mariana Gavriciuc și Anca Stoica – vorbesc despre teme precum drepturile reproductive, violența și discriminarea de gen și idealurile de feminitate promovate în mediul online. Pornind de la întrebarea „Cum trăiesc femeile în patriarhat?”, performance-ul propune o reflecție directă și adesea incomodă asupra unui peisaj socio-cultural familiar: statistici alarmante despre violența de gen, așteptări contradictorii legate de feminitate și spații invizibile în care se manifestă opresiunea cotidiană, dar și solidaritatea.

Într-un context socio-politic care favorizează reîntoarcerea la valori conservatoare, inclusiv în privința rolurilor de gen, titlul „Maybe by 2301 we won’t need another feminist show” [„Poate că în 2301 nu vom mai avea nevoie de încă un spectacol feminist”] servește drept o întrebare adresată direct publicului: cât de departe suntem de o societate în care nu mai avem nevoie de un spectacol feminist?

Spectacolul este recomandat publicului cu vârsta de peste 16 ani și conține momente de lumină stroboscopică, care pot afecta persoanele care suferă de epilepsie.

Spectacolul, produs de Asociația Delazero și co-produs de CNDB, este rezultatul unui proces colaborativ de creație și cercetare artistică, bazat pe dialog cu specialiști în studii de gen, precum și un atelier exploratoriu dedicat femeilor din diferite medii, în care participantele au împărtășit propriile experiențe legate de corp, identitate și roluri de gen. Muzica originală este semnată de Adrian Ionescu și Vlad Vîrvorea, scenografia și conceptul de lumini aparțin Mirunei Croitoru, iar materialele video sunt realizate de Cătălin Rugină și Miruna Croitoru, cu sprijinul Centrului FILIA.

Biletele sunt disponibile online pe website-ul teatrului, tncms.ro .

