Frații Tate s-au întors noaptea trecută în România

Frații Andrew și Tristan Tate s-au întors din Statele Unite în România, cu un avion privat, în noaptea de vineri spre sâmbătă, scrie BBC.

Cei doi au spus jurnaliștilor prezenți în fața casei lor din București că s-au întors pentru că „oamenii nevinovați nu fug de nimic”.

„Am venit aici să ne dovedim nevinovăția pentru că merităm să ne apărăm în instanță”, a declarat Andrew Tate. Ei au spus că iubesc România și „nu aveau de gând să plece”, dar se duc în vacanțe când au chef de așa ceva.

Andrew and Tristan Tate speak out after arriving in Romania 👀 pic.twitter.com/f9vR4CgeaT