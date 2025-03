Frații Tate se întorc în România pentru a semna controlul judiciar

Frații Tate se întorc, vineri, în România pentru a semna controlul judiciar. Aceștia vin din Statele Unite ale Americii. Cei doi s-au fotografiat în avionul cu care au plecat vineri din Florida și au publicat imaginea pe rețelele sociale.

„Cheltuind 185.000 de dolari pe un avion privat peste Atlantic pentru a semna o singură bucată de hârtie în România. Bărbații nevinovați nu fug”, a scris Andrew Tate pe rețeaua socială X, alături de fotografia cu el și fratele său în avionul privat care îi aduce la București, potrivit antena3.ro

Spending 185,000 dollars on a private jet across the Atlantic to sign one single piece of paper in Romania.



Innocent men don’t run.



THEY CLEAR THEIR NAME IN COURT 😉