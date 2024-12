Şeful diplomaţiei britanice, îngrijorat de rapoartele privind interferenţa Rusiei în alegerile prezidenţiale din România

Într-un mesaj pe reţeaua X, ministrul de externe britanic, David Lammy, şi-a exprimat îngrijorarea în legătură cu rapoarte ale autorităţilor române privind interferenţa Rusiei în alegerile prezidenţiale din România.

Concerned by reports from Romanian authorities of Russian interference in their presidential elections.



Romanian elections should be decided only by the Romanian people, freely and fairly.



The UK remains a resolute Ally and friend to Romania and is confident in its democracy.