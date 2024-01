Sondaj Avangarde: Intenţii de vot la europarlamentare: PSD – 31%, PNL-21%, AUR-19%

A fost publicat un sondaj Avangarde, realizat în perioada 8-22 ianuarie la comanda PSD. Dacă duminică ar avea loc alegeri europarlamentare situația ar fi astfel:

PSD ar lua 31% dintre sufragii,

PNL 20%, AUR 19%,

Alianța Dreapta Unită 14%,

SOS România (Șoșoacă) – 8%,

UDMR 5%,

Reper 1%.

Marcel Ciolacu este politicianul cu cea mai mare cotă de încredere, 26%, urmat de Diana Şoşoacă şi de George Simion, fiecare cu 23%.

54% dintre cei chestionaţi declară că în mod sigur vor vota la europarlamentare, iar 28% cred că vor vota.

El este urmat de Diana Şoşoacă, cu 23% cotă de încredere, dar în care 70% dintre cei chestionaţi spun că nu au încredere. Şoşoacă este la acelaşi nivel de încredeere cu George Simion, în care 71% spun că mai degrabă nu au încredere.

Nicolae Ciucă are o cotă de încredere de 20%, iar 71% dintre cei chestionaţi spun că mai degrabă nu au încredere în el. Klaus Iohannis are 16% cotă de încredere. Are şi cel mai mare procent de persoane care spun că nu au încredere în el, 79%, din acest punct de vedere. Este la acelaşi nivel cu liderul Forţa Dreptei, fostul premier Ludovic Orban. Pe ultimul loc în topul încrederii se află liderul USR Cătălin Drulă, cu 11%.

Încrederea în Guvern

În ceea ce priveşte membrii Guvernului, Marcel Ciolacu este cel în care cei chestionaţi au cea mai mare încredere, 27%. Este urmat de Sorin Grindeanu – 25%, Alexandru Rafila – 16%, Cătrălin Predoiu – 7%, Marcel Boloş – 5%, Ligia Deca – 4%.

Aproape o treime dintre cei chestionaţi – 31% – consideră că cele mai importante alegeri din acest an sunt alegerile prezidenţiale, iar 26% consideră parlamentarele ca fiind cele mai importtante, 23% consideră că alegerile locale sunt importante, iar 14% consideră importante alegerile pentru PE.

61% dintre cei chestionaţi au o părere bună şi foarte bună despre Uniunea Europeană, în timp ce 33% au o părere proastă şi foarte proastă. De asemenea, 65% consideră că locul României este în UE, iar 25% cred că locul României este în afara UE.

