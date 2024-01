Un român stabilit în Spania a câștigat marele premiu la loteria El Niño. Bărbatul a cumpărat cu 200 euro singurul bilet pus la vânzare la barul din localitatea în care locuiește, Viveiro.

Acesta a venit să-și ridice premiul la o oră după ce a fost publicat biletul câștigător, scrie La Voz de Galicia.

Românul lucrează în domeniul construcţiilor. Când a fost întrebat ce face cu banii, el a răspuns: „Voi acoperi datoriile și ceva plăceri”.

Din cei 200.000 de euro câștigați, bărbatul va rămâne cu 160.000.

„De data aceasta, am jucat doar 200 de euro. De Crăciun am dat mult mai mult, dar nu am câștigat nimic. În martie plănuiam să plec în România, acum o voi face cu mult mai multă ușurință”, a mărturisit acesta.

