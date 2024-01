Se modifică perioada de valabilitate a rovinietei

Autoritățile anunță modificări la perioada de valabilitate a rovinietei. Șoferii vor putea plăti rovinieta pentru o zi, dar ea va fi mai ieftină cu doar trei lei față de cea actuală, pentru o săptămână. Dispare taxa pe drum cu o perioadă de trei luni și apare cea cu valablitate de două luni.

Termenul limită pentru introducerea noilor perioade de valabilitate este 25 martie 2024. Una dintre schimbările așteptate de români este introducerea rovinietei pentru o zi. Prețul va fi însă destul de mare – 2,5 euro, față de 3 euro cât costă în prezent rovinieta pentru o săptămână. Aceasta din urmă ar urma să fie înlocuită cu o taxă de drum pentru 10 zile, la prețul de 3,3 euro, potrivit digi24.

În loc de rovinieta de 90 de zile din prezent, vom avea rovinieta pentru 60 de zile, la prețul de 28,2 euro pentru vehicule de marfă și 8,4 euro pentru autoturisme. În prezent, în România putem cumpăra roviniete pentru o săptămână, o lună, 3 luni sau un an. După 25 martie, durata rovinietei va fi de o zi, 10 zile, o lună, 2 luni sau un an. Pentru rovinieta cu valabilitate de un an, tarifele nu vor fi modificate. Vom plăti în continuare 28 de euro pentru autoturisme și 1210 euro pentru camioane.

Citeşte şi: Report de peste 4,44 milioane de euro la Loto 6 din 49