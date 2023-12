Curtea de Conturi: DNA a încălcat legea achiziţiilor

DNA a încheiat contracte de peste 2 milioane de lei cu firma Asseco See, la care lucrează soția șefului biroului de IT al Direcției, scrie RISE Project. Curtea de Conturi susține că achiziția este nelegală, inutilă și a fost făcută netransparent.

DNA spune că șeful instituției este cel care a cerut Curții de Conturi să facă verificarea și că aceasta este încă în curs.

Potrivit Rise Project, Contractele au început să fie încheiate cu Asseco See la puțin timp după ce soția lui Corneliu Sterea s-a angajat acolo, în 2020. În toamna lui 2020, DNA a cheltuit aproape 650.000 de lei pentru dezvoltarea unei platforme web de management al documentelor. Aproape toți banii vin din fonduri norvegiene menite să ajute la combaterea corupției.

Platforma pe care DNA a cumpărat-o ajută departamentul IT și procurorii să gestioneze mai eficient datele și documentele interne. Șeful acestui departament este Corneliu Sterea, unul dintre cei cinci oameni care au decis cu ce firmă semnează contractul. În urma evaluării, compania Asseco See SRL, singura care a participat la licitație, a ieșit câștigătoare. În hârtii, însă, a fost omis un detaliu important: soția șefului biroului de IT al direcției era angajată la Asseco See SRL. Acesta susține că nu este vorba despre un conflict de interese.

Curtea de Conturi a găsit mai multe nereguli

În august 2020, procurorul-șef al DNA de atunci, Crin Bologa, a cerut Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP) să verifice procedura de atribuire a contractelor privind furnizarea de echipamente software și hardware. Aici se încadra și contractul câștigat de Asseco See. Procedura de atribuire a contractului nu a intrat însă în procesul de verificare, deoarece, potrivit ANAP, în februarie 2020 s-a schimbat legea și a fost eliminată posibilitatea de a exercita controlul în mod voluntar, în baza unei cereri.

Curtea de Conturi a găsit însă mai multe nereguli. Una dintre multiplele probleme sesizate de inspectorii de audit arată că oferta depusă de Asseco See nici nu ar fi trebuit să fie luată în calcul deoarece nu îndeplinea criteriile cerute de DNA.

Mai exact, firma nu a pus la dispoziția Direcției Anticorupție contracte prin care să demonstreze că are experiență similară, ci doar niște scrisori de recomandare. Comisia de evaluare ar fi trebuit să refuze oferta, arată proiectul de raport al Curții de Conturi, însă a făcut exact contrariul, potrivit RISE Project.

În plus, inspectorii Curții de Conturi au concluzionat că platforma de 650.000 de lei este, în mare parte, inutilă. În urma unui chestionar trimis mai multor angajați DNA reiese că mai mult de jumătate dintre respondenți nu folosesc platforma. Astfel, „echipa de audit consideră că acestea nu și-au atins în totalitate scopul propus, astfel că fondurile publice au fost utilizate fără respectarea principiului eficacității.”

Reacția DNA

DNA spune că verificările nu s-au încheiat.

„Una din procedurile de achiziție derulate de către Direcția Națională Anticorupție în cadrul Proiectului finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021 s-a finalizat prin încheierea unui contract la 26.10.2020 cu SC ASSECO SEE SRL. La data de 06.07.2023 procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție a adresat Curții de Conturi o solicitare de verificare a modalității în care s-au respectat dispozițiile legale în procedurile de achiziție. La acest moment, procedura de auditare nu a fost finalizată, Direcția Națională Anticorupție având obligația de a păstra confidențialitatea până la finalizarea acesteia.

După definitivarea concluziilor cu privire la constatările misiunii de audit vizând legalitatea procedurii și eventualele responsabilități, Direcția Națională Anticorupție va informa cu privire la măsurile stabilite la nivel intern. Conducerea Direcției Naționale Anticorupție subliniază încă odată că asigurarea respectării legalității, transparenței și tratamentului egal în procedurile de achiziție pe care le-a derulat sau le derulează sunt principii fundamentale în desfășurarea activității”, arată un comunicat al DNA.

Citește şi: Contabila care s-a aruncat de la etaj şi a căzut pe o femeie, arestată preventiv pentru omor