Câinele Maiei Sandu l-a mușcat pe președintele Austriei

Preşedintele Austriei a fost muşcat de câinele Maiei Sandu, Codruț. Alexander Van der Bellen, aflat în vizită în Republica Moldova, s-a aplecat să îl mângâie, dar Codruț l-a mușcat de mână. Oficialul de la Viena a fost văzut apoi cu pansamente aplicate pe locul mușcăturii, transmite TVR.

Şeful statului austriac se află la Chișinău, într-o vizită în Republica Moldova. Oficialul de la Viena, aflat la un moment dat în compania Maiei Sandu și al staff-ului acesteia în curtea Clădirii Președinției Republicii Moldova, s-a aplecat să îl mângâie pe Codruț, care a venit bucuros și dând din coadă spre ei. Dar cățelul nu a fost prea încântat și a provocat un incident diplomatic, mușcându-l de palmă pe Van der Bellen.

Președintele Austriei a fost văzut mai târziu cu mâna pansată.

Maia Sandu's dog bit the Austrian president when he tried to pet it



The Moldovan President sheltered a stray dog, which had lost a leg in an accident. The dog, named Codrut, was probably frightened by a stranger and therefore bit Alexander van der Bellen's finger. Sandu… pic.twitter.com/dOUdQn2NjW