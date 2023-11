Doar una din 10 locuințe din Oltenia este asigurată împotriva dezastrelor. Polițele se scumpesc cu 30%

În medie, doar 12% dintre locuințele din Oltenia sunt asigurate împotriva dezastrelor naturale. Cu toate acestea, polițele se scumpesc, iar condițiile de schimbare a destinației locuinței se inaspresc. Casele și apartamentele nu vor mai putea fi înstrăinate fără asigurarea obligatorie.

Locuitorii Olteniei nu își asigura obligatoriu locuințele. Procentul mediu de asigurare obligatorie a caselor pe cele cinci județe este de circa 12%, cu mult sub media pe țară (circa 20%). Practic, una din 10 locuințe din această zonă a țării este asigurată împotriva dezastrelor naturale.

Doar 44.736 locuințe din Dolj sunt asigurate obligatoriu, conform datelor publicate de Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID). Tradus în procente, doar 14,73% din locuințele din Dolj sunt asigirate obligatoriu. Deși cifrele sunt foarte slabe, totuși Doljul are cel mai mare procent din Oltenia la acest capitol. Cel mai slab procent de asigurare obligatorie este în Olt. Doar 8,61% din locuințele din județul Olt au fost asigurate. Adică, doar 16.880 de locuințe sunt asigurate împotriva dezastrelor.

În Mehedinți doar 10,33% dintre locuințe au asigurare obligatorie, ceea ce înseamnă 13.683 locuințe.

Gorjul se apropie de media pe Oltenia, având 12,38% dintre locuințe asigurate, respectiv 20.453 de locuințe. În Vâlcea, 14,46% dintre locuințe au polița de asigurare obligatorie (PAD), cee ace înseamnă 27.021 de locuințe.

Datele au fost selectate de GdS de pe site-ul care găzduiește Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID) din întreaga țară, paidromania.ro.

Polițele pentru asigurarea obligatorie a locuințelor se scumpesc cu 30%

Polițele de asigurare obligatorie a locuinței (PAD) costă acum 20 de euro pe an (echivalent în lei, sub 100 lei), pentru locuințele din cărămidă, BCA și alte materiale mai rezistente și 10 de euro pe an (sub 50 de lei), pentru locuințele din chirpici, paiantă și alte materiale mai puțin rezistente și care au mai puține dotări.

Primarii au posibilitatea să amendeze locuitorii comunelor sau orașelor pe care le păstoresc, în situația în care locuitorii refuză să își asigure obligatoriu locuințele. Mai ales în preajma anilor electorali, niciun primar nu ia în calcul amendarea locuitorilor care nu își asigura obligatoriu casele.

Riscurile asigurate de polițele de asigurare obligatorie a locuințelor sunt cele provocate din cause naturale: inundații, cutremure sau alunecări de teren.

Potrivit Legii 115/2023 care ar urmă să între în vigoare de la 11 noiembrie, polițele de asigurare obligatorie a locuințelor ar urmă să fie scumpite. Pentru casele (de tip A) din materiale moderne ar urmă să se achite 130 de lei pe an.

Pentru locuințele din paiantă de tip B), costul va fi de 50 de lei pe an. Practic, costul polițelor pentru locuințele din cărămidă, BCA și altele crește cu circa 30%.

În cazul locuințelor de tip A suma asigurată este de 100.000 de lei, conform Legii 115/2023. Iar pentru locuințele de tip B, suma asigurată este de 50.000 de lei. Legiuitorii au invocat scumpirile din cauza inflației.

Proprietarii de locuințe ar putea fi constrânși să își asigure locuințele obligatoriu

Dacă nu și-au asigurat de bunăvoie locuințele împotriva dezastrelor la costuri mai mici este puțin probabil să o facă atunci când vor fi scumpite. Totuși, proprietarii ar putea fi constrânși să își asigure oligatoriu locuințele.

Autoritatea de Supraveghere Finanicara (ASF) a publicat în dezbatere o Normă legală privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor (din cauze naturale), care modifică Legea 260/2008.

Legea 115/2023 care intră în vigoare pe 11 noiembrie 2023 prevede clar că proprietarii de locuințe le pot înregistra în cartea funciară doar dacă au polița de asigurare obligatorie.

Art. 10 din actul normativ are următorul conținut: „Pentru înregistrarea sau modificarea înregistrării unei locuințe în cartea funciară, proprietarul acesteia este obligat să prezinte un contract de asigurare obligatorie a locuinței.

(2) Înregistrarea sau modificarea înregistrării locuinței în cartea funciară este condiționată de existența unui contract de asigurare obligatorie a locuinței în vigoare la dată solicitării.”

De asemenea, înstrăinarea sau schimbarea statutului locuinței nu va mai fi posibilă fără asigurarea PAD. Dacă nu se mai modifică această lege, atunci asigurarea “obligatorie” chiar devine obligatorie.

Doar 20,47% din locuințele din România, asigurate cu polița obligatorie

Nu doar locuitorii Olteniei sunt reticenți la asigurarea obligatorie a locuinței. Potrivit datelor cumulate oferite de PAID și Institutul Național de Statistică (INS), doar una din cinci locuințe din România are o asigurare PAD. Practic, 20,47% din locuințele din România sunt asigurate obligatoriu. În cifre absolute, sunt asigurate obligatoriu 1.976.541 de locuințe din toată țara.