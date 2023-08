Cum să vizitezi 10 țări europene fără rezervări și fără stres, la preț redus. Autorulota este soluția

O autorulotă amenajată într-o fostă dubă obișnuită de marfă a fost „proiectul” pus la cale de o familie din București pentru a călători fără a depinde de rezervări și de program fix în mai multe țări, scrie G4Media. Și totul a mers ca pe roate: șase luni amenajarea, o lună și jumătate până la omologare, apoi a urmat călătoria visată: zece țări vizitate în două săptămâni, cu „absolut tot confortul unei case la îndemână și libertate de mișcare”, așa cum povestesc aceștia pentru G4Media. Ei spun că, în total, achiziția dubei second-hand și toate celelalte costuri au ajuns in jur de 15.000 de euro.

Ana și Adrian sunt din București, lucrează în domeniul IT, sunt pasionați de călătorii și în 2023 au pus în practică un plan care pentru amicii lor, așa cum explică ei, părea aproape imposibil: să-și amenajeze singuri o autorulotă pentru vacanțe inedite alaturi de cei doi copii, Diana și Denis.

Cum le-a venit ideea să amenajeze o autorulotă în dubă

„Ideea ne-a venit în Islanda, unde am închiriat cu micro-camper – adică o mașină puțin mai mare decat o mașină normala care funcționează ca un puzzle, un micro-loc de locuit. În acel camping am văzut o dubă mai mare, unde oamenii stăteau in picioare si găteau, ni s-a părut minunată ideea. După 3 luni a apărut proiectul nostru”, povestește Ana.

Și-au făcut documentarea pe diferite site-uri, au vizionat diferite clipuri privind conversia unei dube normale, în autorulotă. Duba a fost achiziționată second-hand de pe Olx. E o fostă dubă de transport de marfă, criteriul fiind cel de dimensiune. Au căutat o mașină cu înălțime maximă pentru a putea încăpea paturi supraetajate.

„Am cumpărat-o, am golit-o, am studiat cum se izolează, cum se poate amenaja. Toate le-am învățat de pe internet, din clipurile altora care au făcut același lucru”, spune Ana.

Ana și Adrian au lucrat singuri la dotarea mașinii, inclusiv la instalarea utilităților și a sistemului electric. „Am montat inclusiv ferestre, scaune, trapă, paturi. Avem absolut toate dotările pentru cazare și masă, inclusiv duș cu boiler electric. Acestea funcționează pe baterie auxiliară cu circa 5 zile autonomie”. Toaleta este una specială de camping, cu substanță dedicata toatelelor mobile. În mașină sunt aragaz, chiuvetă, dulap, masă cu scaune.

Șase luni pentru amenajare

Toată munca de amenajare a durat circa șase luni și au lucrat la ea după orele de servici și în weekenduri, cu pauză pentru niște plimbări în zilele libere sau vacante scolare.

Ana mai spune că pentru omologare au așteptat o lună și jumătate doar pentru programare și pentru obținerea actelor, însă nu a existat niciun fel de problemă la verificare, actele au fost obținute fără probleme, ba chiar au fost lăudați pentru accentul pus de siguranta dar si pentru modul în care au amenajat.

Apoi a urmat călătoria: familia a vizitat 10 țări:

Ungaria – cu parcare la Budapesta, pe malul Dunării,

Austria – „unde am fost doar în trecere, ne-am oprit lângă un lac unde din întâmplare am descoperit că se putea pescui, am prins 9 pești și am avut o masă de cină excelentă”

Germania – la Munchen, „cu cel mai frumos apus”

Lichtenstein, „unde am vizitat Vaduz și cramele prințului”

Elveția – „unde am petrecut cea mai mare parte a concediului”, cu experiențe minunate pe lacul Oschinensee Și urcare la circa 4.000 m altitudine pe ghețar

Franța zona MontBlanc, Chamonix

Italia – la Veneția

Slovenia – la Ljubliana – „unde am avut o super experiență cu „escape the Castle”, un joc pentru turiști extrem de atractiv în incinta castelului, îl recomand tuturor

Croația, „unde am avut cei mai frumoși parteneri de campare, unde ne-am făcut prieteni noi”

Serbia, la întoarcere, pe care am ales-o pentru a evita aglomerația de la vama Nădlac