La Water Park se duc banii ca pe tobogan. Profitul, doar un „străin“

Water Park-ul din Craiova a înghiţit anul trecut milioane de lei din bugetul local, fără să facă niciun fel de profit, fiindcă, potrivit primăriei, contractul de finanţare prin intermediul căruia s-a construit parcul acvatic nu permitea obţinerea de profit până în octombrie 2022, atunci când s-a încheiat perioada de monitorizare. Însă, nu perioada de monitorizare încurca conducerea neapărat, fiindcă directorul Water Park-ului spune că nu şi-a propus să facă profit nici în acest an.

Water-Parkul din Craiova tinde să devină o gaură neagră în care intră mulţi bani din bugetul local, fără să facă niciun fel de profit. Iar acest scop este departe de planurile conducerii, fiindcă directorul vede parcul acvatic ca pe un un proiect social, în beneficiul craiovenilor, şi încă nu şi-a făcut planuri prin care să aducă profit. Acesta mai susţine că, deocamdată, vrea să pună la punct toate problemele existente la Water Park.

Potrivit unui răspuns oferit de Primăria Craiova, anul trecut, „bugetul alocat pentru activitatea Direcției Baze Sportive și Agrement a fost în sumă de 3.953.000 de lei. În anul 2022 nu au fost efectuate plăți pentru reparații curente la Water Park Craiova. La această dată, există echipamente care nu funcționează și care necesită reparații (ventilator, motor electric 11,7 kw, pompa răcire vcv, motor 2,2 kw, sonorizare ambientală saună, aspersoare, motor electric 6,4 kw)“, au menţionat reprezentanţii municipalităţii.

Profitul, interzis până în octombrie 2022

Am întrebat Primăria Craiova dacă parcul acvatic a făcut vreun profit anul trecut. Instituţia a menţionat că până în octombrie 2022, profitul era interzis conform contractului prin care s-a construit Water Park-ul. „Având în vedere Contractul de Finanțare nr. 2174/09.09.2011, prin care se stipulează faptul că monitorizarea se încheie la sfârșitul lunii octombrie 2022, conform condiției exigibile prin care, pe toată perioada contractuală, obiectivul nu poate fi utilizat decât în scopul pentru care a fost finanțat, orice altă activitate în afară de înot fiind strict interzisă. Conform art. 30, alin. 1 și 2 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cuantumul taxelor speciale se stabilește anual, iar veniturile obținute din acestea se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor curente de întreținere și funcționare, ca atare, în anii 2021 și 2022 nu s-a înregistrat profit“, au menţionat reprezentanţii municipalităţii.

L-am întrebat pe directorul parcului acvatic dacă are vreun plan să facă profit, mai ales că perioada de monitorizare a proiectului s-a încheiat în toamna lui 2022, deci are mână liberă să îşi demonstreze abilităţile de bun manager. „Noi suntem o instituţie de stat, o chestie socială, nu trebuie neapărat să facem profit. Am avut treaba asta şi în contract. Ne propunem, în primul rând, să rezolvăm toate problemele pe care le avem. La un moment dat, o să ne propunem să facem şi profit. Deocamdată nu ne-am propus“, a spus Cătălin Resceanu.

Directorul nu ştie ce firmă lucrează la refacerea bazinelor

Zilele trecute au început lucrările de revopsire şi refacere a fisurilor din bazinele exterioare ale Water Park-ului. Pentru acestea se „pompeză“ din bugetul local nici mai mult nici mai puţin decât 720.000 de lei, fără TVA. GdS a scris despre acest contract în momentul în care a fost scos la licitaţie. Însă acum lucrările au demarat deja. L-am întrebat pe directorul parcului acvatic ce firmă face aceste lucrări, însă, chiar dacă este vorba despre un contract foarte recent, acesta a spus că nu reţine exact numele firmei. „Nu ştiu cum se numeşte firma că avem o grămadă de caiete de sarcini, chiar nu ştiu pe dinafară. Au termen în 45 de zile să termine. Se pare că vor termina mai devreme pentru că se mişcă foarte repede. Luni (n.r. – 15 mai) s-au apucat de treabă“, a spus Cătălin Resceanu, directorul Water Park-ului din Craiova.

Curg toboganele la Water Park

Probleme nu sunt doar la bazinele exterioare, ci şi la toboganele interioare, care au buclele în exteriorul clădirii. Unele dintre ele curg pe la anumite îmbinări. Un cititor al Gazetei de Sud ne-a transmis câteva fotografii şi o filmare în care se vede cum dintr-un tobogan interior, cu bucla aflată în exteriorul clădirii, curge destul de multă apă. Directorul Water Park-ului spune că are cunoştinţă de aceste probleme şi că se vor remedia.

„S-au mai mâncat alea dintre ele. Sunt nişte segmenţi şi între segmenţi este băgat un material, un mastic, un silicon, care s-a mâncat. În vara asta le reparăm pe toate. Cele de afară nu curg, oricum nu sunt funcţionale la momentul acesta, nu ar avea cum să curgă. Cele din interior mai curg şi intră în reparaţii la vară, când vom da drumul la exterior. Nu mai sunt alte probleme în acest moment. Noi încercăm să deschidem parcul acvatic din exterior de la 1 iunie, dacă ne permite vremea. Însă, normal trebuie să deschizi undeva pe la 15 iunie. Dacă deschidem mai devreme apa o să fie foarte rece. Noapte e frig, iar apa este foarte rece a doua zi, nu intră nimeni în ea, e sloi. Trebuie să fie măcar 18-19 grade noaptea“, a adăugat Cătălin Resceanu.

Apa curge din tobogan pe la îmbinări

Şezlongurile, măsuţele şi colacii nu au sosit încă. Licitaţia pentru umbrare, anulată

Pe lângă banii care se investesc în refacerea bazinelor exterioare, alţi 407.876 de lei au fost alocaţi pentru achiziţionarea de şezlonguri şi măsuţe de plajă, umbrare şi colaci pentru tobogane. Aşa cum am menţionat şi într-un articol anterior, acest contract a fost împărţit pe trei loturi.

Lotul 1 din acest contract este cel referitor la achiziţia de şezlonguri şi măsuţe de plajă, iar valoarea lui se ridică la maximum 160.000 de lei, fără TVA. Pentru acest lot, licitaţia este în desfăşurare şi se află la faza de „evaluare calificare şi tehnică“. Pentru acest lot se bat două firme. Este vorba despre Arabesque şi Karla International Development SRL. Lotul 2, cel referitor la cumpărarea umbrarelor, cu o valoare de 130.000 de lei, fără TVA, nu a avut sorţi de izbândă, fiindcă nu a existat niciun ofertant. Aşa că licitaţia a fost anulată. Lotul cu numărul 3, prin intermediul căruia se vor achiziţiona 500 de colaci pentru tobogane, cu preţul maxim de 117.876,02 lei, fără TVA, a avut succes. Pentru acest lot şi-au prezentat ofertele tot două firme. Este vorba despre Blue Neon şi Origins Factory.

Câţi oameni lucrează la Water Park şi câţi bani se duc pe salarii

În acest moment, din cele 50 de posturi din structura parcului acvatic, sunt ocupate 42. „Conform Contractului de Finanțare nr. 2174/09.09.2011 în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5, Domeniul major de intervenție 5.2, Direcția Baze Sportive și Agrement Craiova, are o structura de 50 de posturi, iar în prezent, există un număr de 42 angajați. Dintre aceştia, 7 sunt referenți (salvamari). Cheltuielile cu personalul în anul 2021 au fost în sumă de 2.442.295 Iei, iar în anul 2022 au fost în sumă de 2.414.839 de lei“, a mai precizat primăria.

Tot în acelaşi răspuns solicitat de Gazeta de Sud, municipalitatea ne-a transmis şi câte bilete au fost vândute anul trecut la intrarea în Water-Park. „Bilete vândute pe fiecare categorie în parte, în anul 2022: – copii (peste 10 ani) și adulți: luni – vineri – 14.262 bilete de acces; – copii (peste 10 ani) și adulți – sâmbăta-duminică – 10.644 bilete de acces; – copii 5-10 ani – luni – vineri – 3.166 bilete de acces; – copii 5-10 ani – sâmbătă – duminică – 2.799 bilete de acces; – saună – 466 bilete de acces; – curs de înot – 9.146 bilete de acces“, se mai arată în răspuns.