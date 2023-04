Ministrul Turismului dă vina pe presă pentru scăderea numărului de turiști pe litoral

Ministrul Turismului, Daniel Cadariu, a susținut vineri într-o postare pe rețelele sociale că de vină pentru scăderea numărului de turiști pe litoral în 2022 ar fi fost știrile false, scrie G4 Media.

”Turismul românesc are nevoie de adevăr, nu de senzațional. Are nevoie de onestitate, nu de bârfe sau de știri false. În săptămâna luminată, propun tuturor un pact cel puțin pentru următorul an: să fim sinceri și să facem tot ce putem pentru a ne susține țara, care este binecuvântată cu o frumusețe rar întâlnită. Să promovăm oportunitățile, dar să semnalăm și abaterile, în scopul corectării lor, să evităm generalizările și mesajele părtinitoare sau artificiale. Să fim corecți cu informațiile pe care le furnizăm, pentru că anul trecut ele au avut efect cuantificabil asupra unor destinații din țara noastră prin scăderea cu câteva procente a numărului de turiști. În mod cert, acest caz se referă, în primul rând, la litoralul românesc”, a scris Cadariu.

El nu a dat vreun exemplu de informație falsă și nici nu a furnizat o demonstrație în sprijinul afirmației sale. Dar chiar ministrul Cadariu anunțase cu câteva zile mai devreme că a găsit multe nereguli în stațiunea Costineşti. El a avertizat că situaţia este îngrijorătoare mai ales în privinţa siguranţei turiştilor.

Ce s-a oublicat despre litoral

G4Media și Info Sud-Est au publicat în 2022 o serie de reportaje de pe litoralul românesc al Mării Negre. Reportajele arătau cum stațiunile au fost invadate de blocuri faraonice, fără pic de verdeață, sau terase ilegale.

În plin sezon, în iulie 2022, în stațiunea Mamaia mai mult de jumătate de șezlonguri erau goale. ”Umbrelele stau închise, pe terase chelnerii stau de vorbă sau ies pe promenadă să caute posibili clienți. Și traficul rutier este mai lejer ca niciodată în această perioadă a anului. Suntem la mijlocul sezonului estival și, în al doilea weekend din luna iulie, în Mamaia a venit nota de plată”, arăta un reportaj din 2022.

Un alt reportaj din Eforie demonstra calitatea scăzută a serviciilor horeca din stațiune: hamsii, gogoși, porumb fiert, pizza și midii ținute în căldură, mâncate pe plajă, la plimbare sau shopping.