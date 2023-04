Zelenski a salutat rezistența Ucrainei, la un an de la masacrul de la Bucea

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a salutat duminică rezistenţa ucraineană în faţa „celei mai mari forţe împotriva umanităţii a timpurilor noastre”. Acest gest are loc la un an de la descoperirea de trupuri de civili ucişi la Bucea. Oraşul a devenit simbolul atrocităţilor comise de ruşi, informează AFP, citat de Agerpres.



Această comemorare intervine la o zi după ce Rusia a preluat preşedinţia prin rotaţie a Consiliului de Securitate al ONU.



„Popor ucrainean! Voi aţi oprit cea mai mare forţă împotriva umanităţii a timpurilor noastre. Voi aţi oprit o forţă ce dispreţuieşte şi vrea să distrugă tot ce are importanţă pentru oameni”, a declarat preşedintele Zelenski pe Telegram.



„Vom elibera toate teritoriile noastre. Vom rearbora drapelul ucrainean în toate oraşele şi localităţile noastre”, a afirmat Zelenski, în condiţiile în care Rusia continuă să controleze circa 18% din teritoriul ucrainean.



Pe 2 aprilie 2022, jurnalişti au văzut la Bucea cadavrele a circa 20 de oameni îmbrăcaţi în civil. Unul avea mâinile legate la spate, alături de carcase calcinate de vehicule şi case distruse.



Aceste scene au şocat lumea întreagă. Kievul şi Occidentul au denunţat de nenumărate ori execuţii sumare de civili şi crime de război. De atunci, Bucea a devenit un simbol al „atrocităţilor” imputate trupelor Moscovei în timpul ocupaţiei lor în regiune.



Kremlinul neagă orice implicare şi evocă o „punere în scenă” de către Ucraina şi aliaţii săi.

Citește și: Inculparea lui Trump se vrea răzbunată? Republicanii cer punerea sub acuzare a lui Biden