Masa caldă, în licitație la una din școlile din Dolj

Programul Masă- caldă a început la date diferite la unitățile școlare din Dolj. În prezent, conform datelor de la Inspectoratul Școlar Județean Dolj, acest program este implementat în 10 unități școlare din cele 12 școli care sunt în program. La una dintre școli, respectiv la Desa licitația este încă în derulare. Iar la Școala Sălcuța elevii au beneficiat de acest program, conform managerului din data de 14 decembrie 2022 dar numai până la sfârșitul lunii, practic doar câteva zile.

Anul acesta, programul-pilot Masă caldă este prevăzut în 12 unități școlare din județul Dolj.

Conform listei aprobate de Ministerul Educaţiei, în acest program sunt incluse școlile din Plenița, ( 565 de beneficiari), Sadova(596), Bârca(470), Rojiște(107), Bulzești(89) și Galiciuca(111), Caraula(76 de elevi), Carpen(42 de elevi), Desa(490), Ghidici(74 de elevi) , Sălcuţa (68 de elevi), Maglavit (90 de elevi).

Programul a început la date diferite



Distribuirea produselor a început la date diferite. Primii elevi care au primit produsele aferente acestui program sunt cei de la Școala Bulzești, de la 1 noiembrie 2022. Din decembrie, respectiv din 14 decembrie au beneficiat și elevii din Sălcuța. Conducerea școlii a transmis spre închiderea ediției că produsele au fost distribuite doar în luna decembrie a anului trecut și că după vacanța de iarnă elevii nu au mai primit, fără a fi menționate cauzele.

În schimb, la școlile din Rojiște, Plenița, Galiciuica, Ghidici, Carpen, Maglavit aceste produse au început să fie distriuite elevilor după vacanța de iarnă, adică din ianuarie. La începutul lunii februarie au primit produsele și elevii de la Sadova, iar la sfârșitul lunii și cei din Caraula. Mai au de primit elevii din Desa, unde încă este licitația în derulare.

”Avem 490 de elevi și nu se poate atribui direct contractul, a fost nevoie de licitație. Din ce știu și banii au venit la începutul anului. Noi suntem în primul an de derulare a programului”,a precizat Anghelina Ștanță, directorul Școlii Desa. Suma alocată este de 51.788,98 lei fără TVA.





”Elevii preferă sandwich-urile în loc de lapte și corn”



La toate școlile din județ se oferă elevilor sandwich-uri. Managerii spun că elevii preferă aceste produse în locul programului ”Lapte și corn”.

”Suntem în primul an în care beneficiem de programul Masă caldă. Am început distribuirea pachetelor pe 27 februarie. Elevii sunt mai încântați de aceste produse decât de lapte și de corn. Masa caldă constă în sandwich care are compoziție diferită, uneori este cu piept de pui, alteori este cu pulpă de pui, sau cu șuncă presată. Primesc și fructe, măr sau banană”, a precizat Toni Ionel Capac, directorul Școlii Gimnaziale Caraula.

Elevii din Caraula învață în două schimburi și primesc andwich-urile pentru a le consuma într-una dintre pauze.

”Avem 210 copii care beneficiază de programul Masă caldă. Lucram în doua schimburi pentru ca școală este în reabilitare și pentru cei mici dăm sandwich-uri în pauza de după cea de a doua oră, adică la 10 și pentru cei mari, care învață după-amiaza le dăm după prima oră, adică în pauza de la 12.50 la 13.00”, a mai spus managerul școlii.





Au mai fost schimbați furnizorii



Și la Plenița programul-pilot este implementat de câțiva ani la Liceul ”Constantin Nicolaescu Plopșor”. Managerul școlii spune că anul acesta au fost îmbunătățite produsele.

” Produsele din programul -pilot am început să le distribuim anul acesta, adică imediat după vacanța de iarnă. Avem aproape același număr de beneficiari ca și anul trecut. Acum este un alt furnizor și sandwich-uri și am constatat că au o pâine mai bună. Nu sunt cu pâine albă, au pâine din făină integrală. Compoziția acestor sandwich-uri diferă de la o zi la alta, o zi sunt cu pulpă de pui, în altă zi sunt cu mușchi și cașcaval. De fiecare dată sunt folosite doar produsele recomandate de minister ”, a precizat Ileana Iacob, directorul liceului din Plenița.

Contractele pentru programul-pilot Masă caldă sunt valabile până la sfârșitul anului școlar. În acest an beneficiază de acest program 350 de școli din România, județul Dolj fiind inclus cu 12 unități față de șase unități școlare cât au fost anul trecut.