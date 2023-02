Trei femei şi doi copii au supravieţuit nouă zile sub ruine, în Turcia

Două femei au fost scoase dintre dărâmături în oraşul Kahramanmaras din sudul Turciei, iar o mamă şi doi copii au fost salvaţi miercuri din oraşul Antakya, deşi au trecut nouă zile de la seismul devastator din 6 februarie, iar şansele de a mai găsi supravieţuitori sunt, teoretic, foarte mici, relatează Reuters, citat de News.ro.

În cursul zilei de miercuri, o femeie pe nume Ela şi copiii ei, Meysam şi Ali, au fost scoşi dintre dărâmăturile unui bloc de apartamente din Antakya, la 228 de ore după cutremur, a anunţat agenţia de presă de stat Anadolu, citată de Reuters.

Salvatorii au aplaudat şi s-au îmbrăţişat şi în timp ce o ambulanţă transporta o femeie de 74 de ani salvată în Kahramanmaras, după ce mai devreme în cursul zilei o femeie de 46 de ani a fost salvată în acelaşi oraş, aflat în apropierea epicentrului seismului devastator care s-a produs în zorii zilei de 6 februarie.

Bilanţul combinat al victimelor din Turcia şi Siria a ajuns la peste 41.000 de morţi

Între timp, au început să apară poveşti despre cum oamenii au supravieţuit zile întregi îngropaţi sub dărâmături. Huseyin Berber, un diabetic în vârstă de 62 de ani, a supravieţuit 187 de ore după ce pereţii prăbuşiţi de la parterul casei sale au fost susţinuţi de un frigider şi un dulap, lăsându-i un fotoliu în care să stea şi un covor care să-i ţină de cald. Avea o singură sticlă de apă, iar când aceasta s-a terminat, şi-a băut propria urină, a declarat el de pe un pat din spitalul oraşului Mersin.

„Am strigat, am strigat şi am strigat. Nimeni nu mă auzea. Am strigat atât de mult încât m-a durut gâtul… Cineva a întins mâna şi s-a întâlnit cu mâna mea. M-au scos de acolo. Gaura din care am ieşit era foarte mică. Asta m-a speriat un pic”, a povestit el.

Operaţiunile de salvare sunt de-acum puţine şi tot mai rar încununate de succes, dar sunt totuşi şi astfel de cazuri-miracol.

Eforturile de salvare se îndreaptă acum către acordarea de ajutor sinistraţilor, în timp ce multe echipe internaţionale de căutare-salvare s-au retras deja de pe teren.

Bilanţul combinat al victimelor din Turcia şi Siria a ajuns la peste 41.000 de morţi, iar milioane de persoane au nevoie de ajutor umanitar, mulţi supravieţuitori rămânând fără adăpost la temperaturi de iarnă, foarte scăzute. O mare parte din infrastructura sanitară din regiune a fost avariată sau a devenit nefuncţională în urma cutremurelor, iar autorităţile sanitare se confruntă cu o sarcină descurajantă în încercarea de a se asigura că oamenii rămân acum sănătoşi.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a declarat miercuri că este deosebit de îngrijorată de soarta oamenilor din nord-vestul Siriei, o regiune controlată de rebeli şi cu acces redus la ajutor. OMS i-a cerut preşedintelui sirian Bashar al-Assad să deschidă mai multe puncte de trecere a frontierei cu Turcia pentru a permite trecerea ajutoarelor.

Pericol de epidemii

În Kahramanmaras, familiile fără adăpost au dormit în corturi instalate pe terenul şi pe pista de alergare a stadionului din oraş. Într-un cort, Hatice Kavakdali, în vârstă de 28 de ani, strânge în braţe un ursuleţ de pluş gri. „Nu pot descrie în cuvinte experienţa pe care am avut-o. A fost atât de înspăimântător şi încă mai simt durerea provocată de acest lucru”, a spus ea. „Mi-am pierdut cunoştinţa după cutremur şi încă nu mi-am revinit. Nu mi-am putut aminti familia mea sau cum am ieşit din casă”, spune tânăra.

Alţi supravieţuitori sunt îngrijoraţi de lipsa de igienă. „Nu am putut să ne spălăm de la cutremur”, a declarat Mohammad Emin, un student la design grafic în vârstă de 21 de ani. Batyr Berdyklychev, reprezentantul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii în Turcia, a avertizat că lipsa apei în zonele afectate de cutremur „va creşte riscul de boli transmise prin apă şi de izbucnire a unor boli transmisibile”.

Pe un feribot folosit pentru tratarea supravieţuitorilor în portul Iskenderun din sudul Turciei, farmacistul Jin Ozsaygili era, de asemenea, îngrijorat de riscurile pentru sănătate. „Ne aşteptăm la epidemii de holeră şi febră tifoidă. Pentru a preveni aceste boli, resturile ar trebui să fie îndepărtate urgent”, spune el.

Între timp, guvernul i-a încurajat pe oameni să se întoarcă acasă, dacă şi când autorităţile vor considera clădirea lor sigură.

„Vom demola rapid ceea ce trebuie demolat şi vom construi case sigure”, a scris pe Twitter ministrul turc al Mediului şi Urbanismului, Murat Kurum.