Cea mai bună jucătoare de Counter Strike din lume este româncă

Ana Dumbravă din Rădăuți a fost desemnată cea mai bună jucătoare de Counter Strike:Global Offensive din lume. Face parte, de asemenea, din cea mai bună echipă feminină în acest joc.

Premiile au fost acordate în cadrul unei gale desfășurate la finele săptămânii trecute, în Stockholm, Suedia, anunță hltv.org.

Ana are 23 de ani și este jucătoare profesionistă de CS:GO din 2015, perioadă în care a reușit să câștige din premii puțin peste 30 de mii de euro, după cum precizează într-un interviu acordat Institutului Goethe.

”Muncitoare, optimistă și tenace, Ana este un exemplu al modului în care femeile pot prospera în industria jocurilor de noroc dacă își doresc cu adevărat acest lucru”, este caracterizată în interviu.

La început, Ana nu era deloc bună la joc

Ana spune că la început nu era deloc bună la joc, dar prin seriozitate și perseverență a reușit să devină campioană internațională la „Girl Gamer Festival” Dubai în 2020 și să câștige unele dintre cele mai mari turnee CounterStrike din lume în 2022: cele organizate în Dallas și Valencia. Între timp, Ana a reușit să fie cunoscută nu doar în România, ci în întreaga lume, conform G4Media.ro.

”De mică am fost fascinată de jocurile video. Cariera mea de jucător profesionist a început în 2014-2015 când am participat la diverse campionate din țara noastră. După succese, am avut ocazia să joc în afara României, să particip la campionate internaționale și să urmez o carieră de jucător profesionist. În cele din urmă, în 2020, am reușit să câștig campionatul internațional al „Girl Gamer Festival” din Dubai. Totul a fost culminat prin câștigarea turneelor ​​care au avut loc anul acesta la Dallas și Valencia – practic cele mai importante turnee Counter Strike din lume”, spune tânăra.

Ana spune că dorința sa inițială a fost să fie jucătoare de fotbal, însă a trebuit să renunțe din cauza accidentărilor.

„Am petrecut ore întregi învățând cum să joc mai bine, înțelegându-mi adversarii“

”Pentru mine, CS:GO mi-a schimbat viața. N-am crezut niciodată că pot ajunge atât de departe. Primul meu vis a fost să joc fotbal la un nivel înalt. Din cauza problemelor de sănătate și personale, nu am mai putut juca și a trebuit să renunț la primul meu vis. M-am simțit copleșită de aceste probleme și singurul lucru care m-a ajutat a fost CS:GO. La început am urât jocul și nu am jucat bine, dar am decis să joc un an și să încerc să o fac din ce în ce mai bine. Am petrecut ore întregi învățând cum să joc mai bine, înțelegându-mi adversarii și ajutându-mi colegii de echipă. Privind în urmă, pot spune că mi-am îndeplinit visul de a deveni jucător profesionist și de a juca pe scenele mari, dar asta nu mă va împiedica”, spune ea în interviu.

Întrebată dacă a fost vreodată victima bullingului, Ana Dumbravă spune că a reușit să treacă cu timpul peste aceste momente, lumea jocurilor video nefiind lipsită de astfel de atacuri.

”Cred că există discriminare și bullying nu numai în industria esporturilor, ci și în alte sporturi. Fiecare jucător se ocupă de aceste lucruri și încercăm să nu luăm la inimă și să ne concentrăm doar pe carierele noastre.

„Am vrut să le demonstrez tuturor că și fetele pot juca bine CS:GO“

La început mi-a fost foarte greu. Sunt o persoană sensibilă, dar de-a lungul timpului am învățat să accept aceste aspecte negative într-o notă pozitivă. Am vrut să le demonstrez tuturor că și fetele pot juca bine CS:GO. (…) De când am început Counter Strike la nivel competitiv, am avut două țeluri. Primul obiectiv a fost să spargă bariera dintre scena masculină și cea feminină, iar al doilea a fost de a ajuta fetele și băieții supradotați să înceapă o carieră.

Aceste obiective nu s-au schimbat și îmi doresc foarte mult ca ramura noastră din industria jocurilor din România să aibă un mare succes la nivel internațional. Știu și înțeleg că este dificil la început, dar pot spune din experiența mea că nimic nu este imposibil. Dacă vrei cu adevărat ceva și muncești pentru el, atunci poate deveni realitate”, a mai spus ea.