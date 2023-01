Mama legendarului Pele nu știe că fiul său a murit

Câți dintre cei opt miliarde de oameni din lume nu știu că legenda braziliană Pele s-a stins din viață la vârsta de 82 de ani, pe 29 decembrie? Vestea tristă a făcut înconjurul lumii, dar nu a ajuns și la mama lui Pele, scrie G4Media. Sora regelui a dezvăluit că mama fotbalistului, care a împlinit 100 de ani pe 20 noiembrie, nu a fost informată de deces, potrivit Le Figaro.

Într-un interviu acordat ESPN, Maria Lucia do Nascimento (78 de ani) a explicat că Celeste este foarte obosită și uzată de ani. „Ea nu știe, am vorbit, dar nu știe. Ea este bine, dar este în lumea ei. Câteodată zic: „Dico” (porecla lui Pele în familie) e așa, dar hai să ne rugăm pentru el, da, mamă?”. Uneori deschide ochii… Dar ea nu este conștientă”.

Cortegiul funerar al lui Pelé către Cimitirul Memorial Necrópole Ecumênica, unde va fi înmormântat în intimitatea familiei sale, va trece marți pe lângă casa mamei lui Pelé. Luni, sicriul va fi expus pe terenul stadionului Santos. Timp de 24 de ore, brazilienii îşi vor putea lua rămas bun de la idolul lor.

În interviul acordat ESPN, Maria Lucia do Nascimento și-a amintit și ultima conversație cu fratele ei, pe 21 decembrie, înainte ca acesta să moară. „Eram acolo cu el, simțea deja și el. A fost foarte liniște, am stat puțin de vorbă. Dar am putut vedea ce simțea, știa deja că pleacă. Era foarte religios, a spus: „Este în mâinile lui Dumnezeu”. Iar eu am spus: „Este adevărat, știe care este momentul potrivit”, a povestit ea.